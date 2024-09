Tunden a Adrián Marcelo por violencia contra Arath de la Torre y Gala Montes

La noche del domingo 1ro de septiembre del 2024 se celebró la sexta gala de eliminación de "La Casa de los Famosos México". Como resultado del posicionamiento de las celebridades y los votos del público, fue Araceli Ordaz, mejor conocida como "Gomita", la que le dijo adiós a este proyecto.

La transmisión, como ya es costumbre, estuvo llena de polémica y los comentarios que los artistas se dirigieron durante y después del posicionamiento ocasionó que el ambiente cada vez fuera más tenso. A consecuencia de los hechos acontecidos ayer, Arath de la Torre analiza la idea de abandonar el reality.

Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre

La salida de "Gomita" de "La Casa de los Famosos" ha repercutido enormemente en los miembros del equipo Tierra, en especial en Adrián Marcelo, a quien a nada le gustaron las palabras que Arath de la Torre y Gala Montes le dirigieron cuando se pararon detrás de él en el posicionamiento.

Cuando llegó el momento de que Arath eligiera al participante que quería fuera de la casa, este le dirigió las siguientes palabras a Marcelo: “Quiero abordar este posicionamiento con amor, nos dimos la mano para jugar limpio, y la última vez que jugaste no fue nada agradable, y aún así no deseo que te vaya mal”.

Después de que Adrián Marcelo se convirtiera en el primer nominado en salvarse, seguido de Briggitte Bozzo, y de que Karime Pindter regresara intacta a la casa; en la cocina se ofreció la cena, aquí fue donde Marcelo no desaprovechó la oportunidad de desquitarse con el conductor de "Hoy", dirigiéndole varios comentarios subidos de tono, aunque se justificó diciendo que "no es amenaza":

“Discúlpame, yo creo si eres inteligente no te vas a volver a poner en frente de mí. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Hoy fui justo para sentar un precedente, pero yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes, sólo estoy avisando. [...] Yo creo que por el poder que tienes van a evitar que pase algo, pero el pedo es que no tengo nada qué perder, no quería yo llevarlo a eso, insisto no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento [...] Hoy me marcaste el camino, si así lo vas a jugar yo no tengo hijos… Se va a poner muy fuerte”.

Los comentarios fueron interrumpidos por la presencia de Gala Montes, pues cuando entró a la cocina Adrián decidió guardar silencio.

Gala Montes señala a Adrián Marcelo por misoginia y machismo

Un nuevo enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo se sumó a su historial la noche de ayer. En esta ocasión, la actriz decidió posicionarse detrás del influencer con el deseo de que abandonara la casa.

Sin que le temblara la voz, Gala señaló las conductas inapropiadas de su compañero en contra de las mujeres de la casa, señalando que temé por la seguridad de sus compañeras. Subrayó, además, que la industria del entretenimento no necesita una persona que perpetúe actitudes "misóginas" y "machistas", sobre todo por la situación crítica en la que está inmerso el país respecto a la violencia contra las mujeres.

"En un mundo en guerra con genocidios, cuando prendes la tele y ves las noticias, lo último que necesitamos es a gente como tú: machistas, narcisistas. Me pediste disculpas, me diste la mano y me voltee y dijiste que era mentira. No te tengo miedo y temo por la seguridad de mis compañeras porque eres violento", declaró Gala Montes.

En su contestación, Adrián Marcelo intentó eludir las acusaciones de Gala, pidiendo al público una oportunidad para demostrar que puede cambiar y mandándole saludos a su madre.

Momentos después, luego de que se conociera que Araceli Ordaz "Gomita" no volvería al juego, Adrián Marcelo comentó "una mujer menos para maltratar".

El público reprueba comportamiento de Adrián Marcelo

En redes sociales nuevamente Adrián Marcelo se ha vuelto objeto de críticas, pues la mayor parte de los televidentes están en contra del trato que el youtuber ha tenido hacia sus compañeros. Mientras algunos celebran la salida de "Gomita" del proyecto, otros apuntan que el público votante perdió la oportunidad de sacar de una vez por todas a Adrián, quien por primera vez estuvo en la placa de nominación.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp