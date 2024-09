Previo a conocerse que Gomita se convirtiera el domingo en la sexta eliminada de “La casa de los famosos México”, durante el posicionamiento con los nominados, Gala Montes llamó a Adrián Marcelo agresivo, violento y misógino.

“En un mundo en guerra con genocidios, cuando prendes la tele, ves las noticias y te das cuenta que matan a 10 mujeres al día en México, lo último que necesitamos en el mundo del entretenimiento, es a personas como tú, clasistas narcisistas e intransigentes, pero sobre todo machistas y misóginos que incentivan a la violencia contra la mujer. Me pediste disculpas, las acepté, nos dimos la mano, me volteé y después de días dijiste que todo había sido mentira, incluso hoy mismo le dijiste a Mario (Bezares) que si yo me posicionaba frente a ti, iba a conocer lo que es un verdadero misógino, y aquí estoy porque no te tengo miedo y temo por la seguridad de mis compañeras porque eres una persona agresiva, violenta y misógina, y lo sostengo y lo sostendré”.

Durante el discurso de Gala, Adrián no ocultó la risa, la cual pudo entenderse como nerviosa o de confrontación. “Mi querida Gala, te ves guapísima el día de hoy no quisiera desaprovechar este que podría ser mi último momento frente a ti con energías negativas, solo te quiero felicitar por la forma en la que te conduces por la forma en la que empoderas a las mujeres no solo te empoderas a ti, sino a otras, me fascina que en estos tiempos en donde México necesita tanto dar a conocer esta independencia y esta revolución femenina, tú seas una de las encabezadas, una de las abanderadas; admiro, tu coraje, tu valor y tu talento, te has ganado todo lo que te has propuesto con el sudor de tu frente y con tu trabajo, admiro cómo proteges a Brigitte, admiro cómo tienes una amistad con todos en esta casa en verdad”.

Además, aprovechó Adrián para decirle a su mamá: “Gracias por darme la vida, gracias por acompañarme siempre sin exigirme nada a cambio. Te extraño, pero quiero seguir aquí, y también quiero invitar a todas las mujeres y a los hombres en México a que me den una oportunidad de seguirles demostrando que puedo contar historias positivas, que puedo ser un agente de cambio así como lo he sido con mi trabajo en internet y en la televisión. Gala, todo mi respeto y espero si tengo la fortuna de seguir aquí contigo que nos crucemos para seguir construyendo historias juntos”.

En el foro, también hubo tensión entre la panelista y conductora Cynthia Urias y el hermano de Adrián Marcelo, quien le manifestó que éste no ha ejercido violencia de género, a lo que la presentadora le respondió, “interesante punto de vista”.

