La comediante e influencer mexicana, Araceli Ordaz “Gomita”, se convirtió en la sexta eliminada de la segunda temporada de “La casa de los famosos México” luego de mes y medio de competencia. La también actriz compartió placa de nominados con Briggitte Bozzo, Adrián Marcelo y Karime Pindter, de hecho con esta última se midió en la ruleta. Durante esta gala hubo más de 28 millones de votos.

Durante su encuentro con Galilea Montijo, la conductora de “La casa de los famosos México”, Gomita resaltó: “Está muy fuerte (la experiencia), no me arrepiento de cada día que viví ahí, espero que México no me odie, me daba miedo salir de ahí (de la casa), la neta”, resaltando además que el ambiente estaba muy tenso con días buenos y malos. Además, también le dirigió unas palabras a sus compañeros.

“No me quería ir jota (Ricardo). A todo Tierra échenle muchas ganas, no me han dicho nada raro tranquilos. Chavas me encantó conocerlas. Ricardo te amo, te voy a extrañar demasiado; Agustín, siempre me vas a gustar; Sian, estás guapísimo y Adrián, acá te veo a fuera, nos vamos a ir a Las Vegas todos”.

El recorrido de Gomita por el reality show estuvo lleno de polémicas y sobre todo un triángulo amoroso que la acompañó hasta su salida. A las pocas semanas de su participación en el programa su agencia de representación FZ Management la despidió sin esperarse a que ella al salir de la emisión pudiera comprender el por qué la despidieron tras sus comentarios y comportamientos “que no se alineaban” con sus valores y políticas.

Gomita, además se enamoró de Agustín Fernández, el argentino por el que Gala Montes también siente atracción. Si bien Agustín se ha decantado por Gala a quien le ha correspondido con besos y caricias, Gomita también intentó hacer su “luchita”, pero con resultados pocos efectivos lo que propició que ella y Gala tuvieran una enemistad durante el programa.

De hecho ya afuera, Galilea la cuestionó si de verdad estaba enamorada de Agustín, a lo que respondió que le gustaba demasiado. “Le eché ganitas y me rechazaron”, al decir que ella está acostumbrada a darles obsequios a los hombres que le gustan, pero en el programa la estrategia no cuajó porque no se podía a ir dar algún regalo.

¿Quién es Araceli Ordaz?

Gomita nació el 10 de septiembre de 1994, está por cumplir 30 años. Sus orígenes en el espectáculo comenzaron en el entretenimiento callejero, para después integrarse a las carpas de circo con su familia. En Monterrey trabajó con Mario Bezares en el programa “Acábatelo” y su fama a nivel nacional se desarrolló en el programa “Sabadazo” con Omar Chaparro y Cecilia Galliano, con quien tuvo una confrontación por un anillo de compromiso que se le perdió a la argentina donde se culpó al hermano de Gomita de habérselo quedado, si bien la familia desmintió que no sucedió así, la leyenda urbana permea donde incluso a quien se le atribuye el robo es a Gomita. Ahora, Araceli está de lleno en redes sociales donde genera contenido de comedia y belleza.

