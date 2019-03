"Tú no te metas", dice Frida Sofía a Sylvia Pasquel

A pesar de que Sylvia Pasquel se negara a hablar sobre el pleito entre Frida Sofía y su nieta Michelle Salas, al final lanzó un breve mensaje en el que dijo que para pelar se necesitan dos y ella sólo veía a una persona, refiriéndose a Frida.

"Se necesitan dos para pelear, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela"

Tras esta declaración, Frida Sofía compartió un video en sus redes sociales en el que le pide que "no se meta" y de paso, saca del baúl de los recuerdos la historia de Fernando Frade, el hombre del que estuvieron enamoradas Silvia Pinal y Sylvia Pasquel.

"Se necesitan dos para pelear, también se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela", expresa con tono irónico.

Frida también le mandó mensajes a Michelle: "También se necesitan dos huevos, un par para contestar, Michelita esto es para ti".

"Acuérdense que no tiene tiempo de hablar con nadie, no tiene tiempo de estar contestándome", expresa.

Después, vuelve a dirigirse a Sylvia Pasquel: "Oye Pasquel, no te metas wey, o sea no te metas, ¿tú qué?, ¿tú qué?".

Frida comentó que habló hace poco con su abuela Silvia Pinal, pues su prima Jordana es quien la cuida "no como estas arpías, me emputa, me saca de onda que sean tan hipócritas", reitera la hija de Alejandra Guzmán.

Finalizó con un mensaje para Michelle Salas: "El que nada debe nada teme".

Hace unos días compartió una linda fotografía familiar junto a su abuela Silvia Pinal, quien después de pasar unos días en el hospital ya se recupera en su casa.

Silvia Pinal y su hija Sylvia Pasquel, estuvieron enamoradas de Fernando Frade. Ambas tuvieron una relación con él que las distanció un tiempo, sin embargo después se reconciliaron y dejaron atrás este polémico episodio en la vida de la familia Pinal.

AC