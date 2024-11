Tres recomendaciones de música instrumental

La música instrumental es una de las expresiones artísticas donde el sonido, el ritmo, la melodía y la armonía son interpretados exclusivamente a través de instrumentos musicales, a diferencia claramente de la música vocal o de la percusión corporal, otorgándole un carácter distintivo.

Esta categoría musical permite explorar texturas sonoras y atmósferas que invitan a la introspección; aquí te presentamos tres propuestas para expandir tu fonoteca.

“The Earth Is Not a Cold Dead Place”

De la banda texana Explosions in the Sky, grupo instrumental post-rock estadounidense que ha cosechado gran popularidad en el panorama post-rock debido a sus guitarras —con un sonido cinemático así como a su estilo narrativo instrumental, que ellos mismos llaman “mini-sinfonías catárticas"—.

En “The Earth Is Not a Cold Dead Place”, estrenado en el año 2003, destacan temas como "Your Hand in Mine" y "The Only Moment We Were Alone", las cuales se distinguen por sus percusiones minimalistas y acordes de guitarras para crear paisajes sonoros.

"Re:member"

Del compositor islandés, Ólafur Arnalds, llega el álbum “Re:member”, el cual combina elementos de la música clásica contemporánea con pinceladas de electrónica. En el álbum, Arnalds experimenta con un sistema único llamado Stratus —donde pianos automáticos responden a sus interpretaciones en tiempo real, creando una texturas musicales—. Canciones como "ekki hugsa" y "they sink" son perfectas dejarse llevar por su hipnotismo.

“Glass Beams”, Live on KEXP

Glass Beams, es el proyecto musical del multiinstrumentista de origen indio-australiano, Rajan Silva, quien fundó el trío en Melbourne, durante la pandemia del COVID-19. La banda lanzó su mini álbum debut, “Mirage”, en el año 2021, mismo que encuentra inspiración en las raíces indias del padre de Silva, específicamente en la música clásica, el disco y el pop característicos de allí.

"Mirage" es una mezcla cautivadora de jazz, krautrock —considerado habitualmente un término que califica a las bandas de rock progresivo, psicodélico y experimental surgidas únicamente en Alemania—. Además, algo que caracteriza al trío es que en todas sus apariciones los integrantes llevan máscaras de cristalería y joyas doradas.

Pasando por las épicas construcciones sonoras de Explosions in the Sky,pasando por el minimalismo emotivo de Ólafur Arnalds, y el misticismo de Glass Beams, estas recomendaciones seguro serán de tu agrado.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO