Kevin Spacey suma nuevas acusaciones de conducta "inapropiada"

El teatro Old Vic de Londres anunció este jueves que registró 20 denuncias de "conducta inapropiada" del actor Kevin Spacey, que fue director artístico de la sala, durante una investigación sobre el actor estadounidense.

Los autores de la investigación registraron "20 testimonios personales" narrando "presuntas conductas inapropiadas" cometidas por Spacey.

El actor estadounidense de 58 años fue acusado en las últimas semanas de abusos sexuales y acercamientos indeseados por varios hombres.

La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso teatro londinense entre 2004 y 2015, pero la investigación se remontó a 1995, cuando empezó la colaboración entre ambos.

Solo en uno de los 20 casos, el afectado denunció los hechos a la dirección del teatro, afirmó el Old Vic, que precisó además que ninguno de los afectados era menor en el momento de los hechos.

"The Old Vic pide disculpas sinceras por no crear un ambiente o una cultura en la que la gente se sintiera libre de ser franca", lamentó la institución.

El teatro cree que el estatus y celebridad de Spacey disuadieron a la gente de denunciar su actos, en particular a los jóvenes o al personal de menor rango.

El actual director artístico, Matthew Warchus, dijo que las acusaciones fueron "un golpe y una sorpresa desagradable para muchos de nosotros".

"Es incorrecto, injusto e irresponsable decir que todo el mundo lo sabía. Pero como resultado de la investigación, lo que hemos aprendido es como lidiar mejor con este comportamiento en el futuro", explicó.

Las acusaciones a Spacey se suceden desde que, hace unas semanas, el actor estadounidense Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de intentar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste tenía apenas 14 años.

Este testimonio surgió en la estela del escándalo causado por los presuntos abusos sexuales del todopoderoso productor Harvey Weinstein.

Spacey, dos veces ganador del Óscar y que encarnaba al presidente estadounidense Frank Underwood en la célebre serie televisiva House of Cards, ha caído en el ostracismo por la lluvia de acusaciones.

Netflix, la productora de House of Cards, anunció que no volvería a trabajar con él, y el director Ridley Scott decidió filmar de nuevo, con el veterano Christopher Plummer, todas las escenas que ya tenía filmadas con Spacey en su nuevo film "All the Money in the World".

