Tras los pasos de “Comala”

El cineasta mexicano Gian Cassini estrena en el FICG su cinta “Comala”, una película en la que retrata el camino tras los pasos de su padre. “Comala” estará en exhibición desde hoy martes 5 al jueves 7 de octubre en el festival. Vía telefónica, el realizador comentó el viaje que representó este filme: “Es un proyecto que nació en 2012, un año en el que yo como muchos mexicanos, pensando en el noreste, en Nuevo León, ya estábamos adaptándonos a la violencia que vivimos por la lucha contra el narcotráfico por Felipe Calderón”.

En ese contexto murió su padre, un par de años antes: Gian emprendió un reencuentro con su familia paterna, “Luego de varios años de no tener contacto. Fue muy sorprendente identificar los problemas que antes escuchaba entre amigos o grupos de intelectuales, que el gobierno no atacaba los problemas de raíz, solo la maleza. Me pareció bastante importante como cineasta poner los problemas de raíz, que pudiéramos reflejarlos”.

Desde la decisión hasta hacer la película transcurrieron nueve años: “Un periodo en el que la violencia del narcotráfico está más normalizado”, de allí la pertinencia de su producción, que fue hecha sin apoyos en un comienzo: “No había una institución detrás de mí. Fue financiado con mi propio bolsillo, por eso el proyecto demoró en terminarse. Los viajes ocurrían uno o dos veces al año”. Más tarde obtuvo apoyo del Fonca e incluso participó en Doculab en Guadalajara, en 2016: “En 2019 nos otorgaron el fondo del ahora extinto Foprocine, que permitió concluir la película”.

Sobre el largo proceso de filmación e investigación, Gian agregó: “Fue un viaje de nueve años, hay muchas lecciones y aprendizajes. Uno para mí es la cuestión de la verdad, como un término, no existe. Por lo menos en este caso. Pienso la película como una cinta coral, diferentes puntos de vista. Intenté casarme con una idea en diferentes etapas, si una persona actúa por esto o por esto. Pero luego llegaba con otra persona con una noción completamente diferente”.

La noción de una historia coral concuerda con la referencia paratextual en el título: “Comala”, el pueblo fantasma que retrata Juan Rulfo en su novela “Pedro Páramo”. El director nos comentó cómo fue la decisión de crear ese paralelismo: “Fue algo muy circunstancial, pero algo muy potente. Justo cuando me reencontré con mi familia en 2012 estaba releyendo el libro de Juan Rulfo por un proyecto que estaba trabajando. Sin hacer un gran esfuerzo identificaba a cada miembro de mi familia con un personaje de Rulfo. Es importante cómo sigue teniendo resonancia hoy en día una obra como la suya, nos habla de una realidad que sigue vigente. Iba a ser un paralelismo entre la novela entre los personajes con la familia. Me fui apartando de esa idea, pero la resonancia se mantiene en la influencia de la estructura. Desde el día uno el nombre era Comala”.

“Comala” es su ópera prima, luego de varios cortometrajes: “Vengo de la ficción, había hecho algunos cortometrajes, no documentales. Al releer Pedro Páramo quería hacer un guion de ficción, sobre la muerte del padre. Por diferentes circunstancias, cuando entré en contacto con mi familia, estaba teniendo un acercamiento teórico con el documental. Me di cuenta de que tenía más potencia, más posibilidad de llegar a la audiencia, con este formato”.

