Carlos Saura viajará con “El rey de todo el mundo”

El cineasta español, Carlos Saura, presentó ayer en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), su reciente película “El rey de todo el mundo”, un musical con la participación de Isaac Hernández, Ana de la Reguera, Manuel García-Rulfo, Greta Elizondo e Izaak Alatorre, entre otros.

En entrevista con EL INFORMADOR, el también fotógrafo y escritor manifestó que ha sido para él un placer regresar a Guadalajara, pues la cinta se filmó en un 90% en las instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

“Ha sido un verdadero placer volver a Guadalajara y reconstruir un poco de lo que ha sido nuestro trabajo de hace poco más de dos años. (La película) a mí me gusta, ha sido una experiencia muy bonita hacerla, la recuerdo como una de mis favoritas”, confesó.

Y fiel a su idea de que no hay que contar de qué trata una película para que el público la valore en todo su esplendor, Saura instó a quienes vean el trabajo desarrollado, a que le digan qué opinan del resultado: “El cine hay que verlo, no se debe contar; incluso, los resúmenes que hay en Netflix, o por ahí, me parecen un error, porque a lo mejor hay películas maravillosas que te pierdes porque no están bien contadas”.

Lo que sí destacó es que “El rey de todo el mundo” es un musical con argumento, porque ha hecho otros musicales sin historia, pero éste tiene un punto de partida y un desarrollo que espera sean del agrado de la audiencia.

El productor de la película, Eusebio Pacha, quien dijo que después de este estreno en Guadalajara la cinta se prepara para hacer un recorrido por varios festivales alrededor del mundo, estará en el Festival de Valladolid en España el 29 y 30 de octubre, y a partir de ahí viajará por Australia, Estonia, India, El Cairo y Estados Unidos. Resaltó además que después de esta vuelta se preparará un lanzamiento en salas de cine, porque ahí es donde un filme como éste debe verse, pero también entienden que la película llegará a plataformas digitales.

Su percepción sobre el cine actual

Saura destaca que el cine está más vivo que nunca, “hay de todo como siempre, películas estupendas, malas y malísimas, pero el cine sigue estando vivo, lo que han cambiado son las técnicas”. Comenta que la digitalización ha facilitado la forma de hacer contenidos, “una persona con una cámara y con tres actores o conocidos puede hacer una estupenda película, el problema ahora es quién ve esas películas, el cine ahora está en manos de las plataformas y las televisiones y esto es un problema”.

Resaltó que está en contra de que la publicidad aparezca intercalada en la proyección de las películas y que está más que interesado en exponer su molestia y emprender acciones para que esto se termine y que solo la publicidad aparezca al inicio o final de una película: “La cinta está hecha para verla en pantalla grande, es imperdonable que eso se vaya al cuerno por poner la publicidad intercalada en las películas”.

De hecho, dijo que un placer ideal para él sería tener una sala de cine a su disposición y ver las películas solo, incluso podría invitar a una o dos personas, pero no más.

Los proyectos que llegan

Para Carlos Saura la pandemia no ha sido impedimento para adentrarse en más proyectos que tienen que ver con contar buenas historias.

El cineasta actualmente está inmerso en una serie de seis episodios sobre el poeta Federico García Lorca, resaltó que es una historia en desarrollo desde hace dos años y que hay planes de rodaje hacia el año entrante, aún no se tiene definido quién será el actor que interpretará al escritor. También está planeando una obra de teatro sobre el autor. Y está terminando un documental sobre el origen del arte, desde el paleolítico hasta llegar a nuestros días.

MQ