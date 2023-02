Sin duda alguna, la producción cinematográfica de Pixar ha sido una de las mejores para la producción de películas infantiles, las cuales millones de personas han sido parte de su niñez, y que hasta la fecha siguen viendo filmes de la casa productora que obtuvo compró Disney en 2005.

Una de las sagas favoritas del público es "Toy Story", primer cortometraje de Pixar en 1995, el cual marcó la infancia de millones de personas por la historia de los famosos juguetes Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Tiro al blanco, "El señor cara de papa", "Rex", "Slinky", "Hamm" y su dueño "Andy".

Y por si pensaban que esta historia había llegado a su fin no es así, pues Disney anunció de manera oficial que se lanzará a la pantalla grande “Toy Story 5”.

Bob Iger, CEO de Disney, fue quien dio a conocer la noticia mencionando que habrá una quinta entrega de la película, al igual que también se harán secuelas de Frozen y Zootopia.

El CEO de Disney no compartió muchos detalles sobre la nueva película “Toy Story 5” y su lanzamiento, aunque mencionó que ya se encuentran trabajando en ella en una fase temprana de desarrollo.

Hay que recordar que en la última película “Toy Story 4”, Woody se despide de sus amigos y se aparta de Bonnie para quedarse con “Betty”, por lo que pone en duda cuál será la narrativa del próximo filme.

Fans molestos por una nueva película de “Toy Story”

A pesar de la noticia por parte de Disney, no fue del agrado de muchos de los fans, quienes mostraron su enojo al saber que habrá una nueva entrega de “Toy Story”.

Algunos de los usuarios en redes sociales mencionaron que la saga tuvo que haber terminado en la película 3, cuando “Andy” se despide de los juguetes y los entrega a Bonnie, incluso agregan que la cuarta película fue innecesaria.

“Toy story, tuvo que haber terminado en la 3. Gran final, andy creció, maduro y tuvo que tomar la gran desicion de soltar su infancia, con ende a su gran amigo Woody, la 4 ya fue innecesaria, me separaron a Woody y Buzz, toy story 5 ya no tiene sentido. Y no acepto otra opinión”, se lee la publicación de una usuaria.

Otro de los usuarios dejó en claro que la historia de "Toy Story" terminó en la tercera película y no tuvieron que realizar otra.

"Disney anunció Toy Story 5 y la pregunta es HASTA CUÁNDO VAN A ROMPER TODO??? Todos sabemos que Toy Story terminó en la 3 cuando nos hizo llorar con momentos icónicos como estos...", mencionó.

Una más dijo que es incensario extender la historia cuando ya tuvo fin.

Toy Story 5?!! Es en serio Es totalmente innecesario, sus tres películas de por sí son perfectas, no hay motivo alguno para seguir alargando una cinta que ya tuvo un final.

Sin embargo, hubo quienes mostraron felicidad por el anuncio de la nueva película y hasta proponen una historia para la quinta entrega.

“¡Toy Story 5! Mis plegarias fueron escuchadas, por favor, @Pixar, que la pandilla vuelva con el hijo de «Andy» o algo así… ¡güey, ya estoy llorando por el reencuentro!”, se lee.

MF