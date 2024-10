Tool dará concierto por primera vez en Guadalajara

La legendaria banda estadounidense Tool ha sorprendido a sus seguidores tapatíos al anunciar, por primera vez en su carrera, una presentación en Guadalajara. Este concierto inédito tendrá lugar el 18 de marzo en Calle 2, como parte de su próxima gira por el país.

Esta noticia llega una vez que el pasado 17 de octubre, la agrupación diera a conocer que daría un concierto el 15 de marzo en la Explanada del Estadio Azteca, después de casi una década de ausencia en los escenarios mexicanos, pues la última actuación de la banda en México ocurrió en 2014, cuando encabezaron el festival Cumbre Tajín.

La gira por México también incluye Monterrey, donde se presentarán el 13 de marzo en la Explanada del Estadio Mobil Super.

Además, Tool contará con la participación de dos bandas invitadas: The Cult, otro gigante del rock alternativo, y Seven Hours After Violet, que se unen para abrir cada presentación y enriquecer la experiencia de esta gira en México.

La preventa exclusiva para clientes de Banorte se realizará del 1 al 3 de noviembre a través de Funticket, seguida de la venta general a partir del 4 de noviembre.

Te puede interesar: Depardieu se ausenta de su juicio por abuso sexual

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB