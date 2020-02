Tony Dalton hace frente a "Saul Goodman"

Formar parte de uno de los proyectos más importantes de la pantalla chica es un sueño hecho realidad para el actor Tony Dalton, quien tras integrarse al universo de “Better call Saul” en 2018, regresa para la quinta temporada de esta serie de Netflix, en la que los turbios negocios del abogado “Jimmy McGill” (interpretado por el histrión Bob Odenkirk) detonarán en un nuevo rumbo lleno de conflictos y humor negro al transformarse por completo en “Saul Goodman”.

“Esta nueva temporada viene con todo, estamos muy emocionados del trabajo. Es un proyecto súper interesante, hay genios en el equipo de producción, de los actores, llegar hacer el mejor trabajo que puedas”, apunta Dalton.

Tras cuatro temporadas y lograr la aceptación del público que se mantuvo fiel al fenómeno que fue “Breaking bad”, la precuela ha sumado talento latino a su elenco y es Tony Dalton quien encarna a “Lalo Salamanca”, personaje clave que enfrenta las perspectivas estadounidenses y mexicanas sobre el mundo de la abogacía y el tráfico de drogas.

“Inicialmente el personaje de ‘Lalo’ estaba escrito más serio y decidimos darle un giro más agradable, más alivianado para cambiar un poco lo que yo también estaba haciendo antes en el ‘Sr. Ávila’. La serie está llena de puros villanos, hay uno tras otro, no hay bueno o malo, todos son villanos, solamente era cuestión de hacer algo diferente y encontrar un hueco para expresarlo más artísticamente”.

Si bien “Better call Saul” explora la ilegalidad de las drogas y los conflictos que también se desencadenan con los grupos criminales mexicanos, Tony Dalton hace hincapié en que este proyecto está lejos de fomentar, aplaudir o justificar las situaciones de violencia que acontecen en México y que han puesto a discusión la aportación o limitantes que estás temáticas deben tener desde los contenidos de ficción.

“No se vale meter a ‘Better call Saul’ en una serie de narcos solamente porque hay un personaje que es así. La serie es de un abogado corrupto, no tiene que ver. Hay muchas series en México, que si las buchonas, que si los drogadictos, esos sí van sobre lo de ahorita. (‘Better call Saul’) Es una serie gringa sobre un abogado, no creo que tenga mucha relevancia el narcotráfico dentro de la propuesta”.

Better Call Saul season 5 begins today. pic.twitter.com/veZoNkv31L — Tony Dalton (@Daltontony) February 23, 2020

Celebra pluralidad

Tony Dalton resalta la oportunidad que para un actor representa actualmente el sumarse a proyectos impulsados no solo por los medios y cadenas tradicionales, pues con la consolidación de las plataformas digitales, el público tiene más control sobre los contenidos y la inmediatez con la que quiere consumir cada propuesta audiovisual.

“Los canales nos tenían encadenados a ver lo que ellos querían a la hora que ellos querían con comerciales y eso ya no existe tanto afortunadamente. Nosotros, el consumidor, podemos ver lo que queramos cuando queramos, le pones pausa cuando deseas y eso vale oro; los que mandamos somos los consumidores. Esto es evolución, la gente ya está desencadenada de las telenovelas”.

Sorprende. Aquí aparece durante una escena de “Better call Saul”. CORTESÍA

Se enfoca en lo propio

Aunque desde hace poco más de un año se anunció el posible regreso de “Matando Cabos” a los sets de filmación para ofrecer al público una nueva historia a 15 años de su estreno, Tony Dalton confirma que no formará parte de este elenco que ha procurado mantener a sus rostros originales como Ana Claudia Talancón y Silverio Palacios.

Además de actuar, Dalton también figuró como uno de los guionistas del filme que quedó bajo la dirección de Alejandro Lozano, sin embargo, para la actual producción asegura no estar para nada involucrado: “Yo no tengo nada que ver en ese proyecto, escribí la primera película y ellos decidieron hacer la segunda; les deseo lo mejor, que les vaya muy bien, yo no estoy enterado en lo más mínimo, no fui requerido”.

Con lo que sí regresará a la pantalla grande será con “Ni tuya, ni mía”, filme de Sandra Solares, en la que compartirá créditos con el cantautor José Fors, además de esperar también el estreno de otra cinta escrita y dirigida por Carlos Cuarón, en la que compartirá créditos con Miguel Rodarte, para explorar la odisea de un grupo de dentistas que quedan varados en una isla.

JL