Tom Holland teme irse por mal camino en el negocio del entretenimiento

Dentro del negocio del entretenimiento existen varias celebridades que eligen diferentes caminos, en esta ocasión hablaremos de un actor juvenil que ha logrado tener mayor éxito en él cine. ¿De quién se trata?

El famoso actor británico Tom Holland confesó que su gran pasión es la actuación, pero que existe un gran problema, “la industria del entretenimiento no es para él”.

"Soy un gran fanático de hacer películas, pero realmente no me gusta Hollywood, no es para mí", expresó en el podcast On Purpose.

"El negocio realmente me asusta. Entiendo que soy parte de ese negocio y disfruto mi tipo de interacciones con él... Siempre estoy buscando formas de alejarme de eso, de vivir una vida lo más normal posible", Holland agregó.

ESPECIAL/ @tomholland2013

El actor recientemente anunció que se tomaría un descanso de la actuación, puntualizó que algunos de sus amigos se han "perdido" en la industria y teme que le suceda lo mismo. "Definitivamente creo que ha sido un pensamiento constante, que es 'No te pierdas'", dijo.

Finalmente, hizo hincapié que otra cosa que le asusta es su alcoholismo, aunque ya lleva un tiempo sobrio.

SN