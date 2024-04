Tom Brady no descarta en regresar a la NFL

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó que no descartaría la posibilidad de regresar a la primera línea si los Patriots o los Raiders tuvieran una emergencia hacia el final de la temporada por perder a su quarterback.

“Patriots, Raiders, nunca lo sabes, pero no me opondría (a volver). Siempre estaré en buena forma y si puedo pasar el balón, no me opondría. Entonces podría volver, sería como si Michael Jordan regresara” afirmó el máximo ganador de Super Bowls..

Brady, de 46 años, anunció su retiro de la NFL el 1 de febrero de 2023, luego de 23 años de carrera, 20 de los cuales pasó en Nueva Inglaterra y tres en Tampa Bay.

Desde antes de la temporada pasada se especuló que Brady podría volver a la NFL para jugar con los 49ers de San Francisco, el equipo del que era seguidor en su infancia, o con los Raiders de Las Vegas, algo que al final no sucedió.

La posibilidad que planteó el 15 veces seleccionado al Pro Bowl tendría que pasar por una aprobación de la NFL, luego de que está pendiente su aceptación como propietario minoritario de los de negro y plata.

“No sé si me dejarían hacerlo si me convierto en dueño de un equipo de la NFL, no lo sé, pero lo que puedo decir en este momento es que de ocurrir quizá no me opondría a volver”, puntualizó el futuro miembro del Salón de la Fama.

En marzo pasado Roger Goodell, comisionado de la NFL, aseguró que el proceso para que Brady se convierta en socio de los Raiders va por buen camino.