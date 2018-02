Tom Daley y Dustin Lance Black esperan su primer hijo

El saltador olímpico y su marido han hecho público, en sus respectivas redes sociales, la noticia de la llegada de su primer hijo con una tierna fotografía en la que ambos aparecen abrazados y sosteniendo en sus manos una ecografía de su bebé: ''HAPPY VALENTINES DAY! (Feliz San Valentín)'', escribe el atleta para acompañar la imagen.

El guionista, de 43 años, también compartió la buena nueva al publicar otra foto similar y titulándola: "A very happy #ValentinesDay from ours to yours (Feliz San Valentín de nuestra parte para todos)".

Tom conoció a Dustin en el 2013 y dio a conocer su orientación sexual a los medios en diciembre del mismo año.

EDML