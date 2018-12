Todo “Lo que no sabes” de Danna Paola

Luego de cinco años de no haber presentado nueva música, la estrella mexicana Danna Paola no cabe de la emoción del suceso que ha sido regresar con nuevas canciones bajo el brazo, en medio de la buena racha que le ha traído ser parte de la serie de Netflix: “Élite”. En esta serie da vida a la villana “Lu”. La también influencer estuvo de visita en nuestra ciudad para presentarse en un festival de radio y aprovechamos para conversar con ella sobre esta nueva etapa en su carrera.

“Estoy más que contenta de estar en la plena promoción de mi nuevo sencillo que es ‘Final feliz’, disponible en todas las plataformas digitales. Y viene acompañado de dos ‘bebés’ que son (otras dos canciones) ‘Lo que no sabes’ y ‘So Good’, que al final este combo es parte de la nueva serie en la que estoy en Netflix, que también la pueden ver, si es que no lo han hecho, así que estoy muy feliz, muy contenta de que todo ha ido de maravilla, la verdad he crecido muchísimo en muy poco tiempo”, comparte la actriz y cantante.

“Final feliz” se lanzó hace dos meses y ya tiene más de 17 millones de views en YouTube: “Estoy muy agradecida con todos mis fans, porque gracias a ellos estoy cumpliendo todo este sueño”.

Sin duda el 2018 ha sido un año muy bueno para Danna Paola con el estreno de “Élite”, y ahora mismo se ha vuelto una cara muy conocida en España: “Ha sido muy alucinante ver cómo ha crecido todo esto; desde que se estrenó ‘Élite’ y un poquito antes, para mí este proyecto llegó a mi vida por algo. Mi regreso a la música también tenía que ser como súper importante y lo es”.

Danna Paola apunta que en este nuevo momento de su vida, quería hacer un cambio aún mayor a lo que ya había hecho hace tiempo cuando sonaba “Agüita” en los antros y que de alguna manera ese hit marcó un antes y un después en su vida: “Fueron cinco años los que me retiré de la música y quería regresar con algo cool. Ahora elegimos ‘Final feliz’ pero también se están cocinando muchas más cosas, también en España están escuchando mi música y eso a mí me ha abierto muchas puertas, es increíble cómo se van sumando más fans de todo el mundo”.

Danna recuerda que cuando empezaron a grabar la serie, ella también ya había empezado a componer por cuestiones sentimentales, y salieron temas importantes: “Fue justo la razón por la cual volví a la música. Entonces, comenzamos a hacer una búsqueda de compositores y sesiones de composición, ‘Final feliz’ llegó por Universal, llegó a la mesa y desde el título era súper atractiva; es un título que te lleva mucho a la imaginación, les enseñé el tema a la gente de Netflix, les encantó y empezamos a buscar otras dos canciones y ahora es como ‘Élite’ tiene un gran soundtrack incluyendo mis rolas”.

Finalmente, Danna espera que en la segunda temporada de “Élite”, que ya se cocina, haya la posibilidad de incluir nuevos temas. Agrega que también está preparando un nuevo disco.

Etapa de madurez

Con esta propuesta musical, Danna explora los sonidos urbanos: “Ya me lo venían pidiendo bastante, y justamente lo estoy haciendo sin perder la línea del pop, que es lo que amo y lo que siempre he cantado; pero comenzar también a probar un poco en lo que está la industria hoy, actualizarme, probar y arriesgarme con el urbano que no cae en el reggaetón como tal, y que es algo que bailo, que me encanta y que lo escucho muchísimo, es algo que me ha sorprendido; así que estamos componiendo canciones muy cool con toques urbanos y de electropop, como lo fue ‘Agüita’”.

En este momento, Danna Paola está entre México y España, que se ha convertido en su segunda casa y donde ha encontrado muy buenos amigos, quienes la impulsan y la arropan; sobre todo, al inicio, cuando los momentos de soledad hacían acto de presencia, pero ella reconoce que estos procesos de encontrarse con uno mismo son necesarios para crecer y madurar. Además de que esta oportunidad de que su trabajo se vea en un nuevo mercado, no la podía desaprovechar.