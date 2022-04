Tobey Maguire: El actor dará vida a Charles Chaplin en “Babylon”

Tal parece que el actor Tobey Maguire está más que listo para regresar por completo a la gran pantalla y aunque durante años se especuló sobre su negativa para un posible regreso como “Spider-Man”, finalmente el histrión regresó como el superhéroe arácnido para formar parte de la del cierre de la trilogía de la saga oficial del Universo Cinematográfico de Marvel con “Spider-Man: No Way Home”, y ahora se alista para estrenar un nuevo filme del que, ya auguran, podría ser clave para que por primera vez sea nominado al Oscar y sea el ganador de la codiciada estatuilla en la categoría de rol principal.

Durante Cinemacon, encuentro enfocado en presentar a las cadenas de cine e industria especializada los filmes próximos a estrenarse, el director Damien Chazelle, reconocido por su sólida carrera y escribir y dirigir películas ganadoras del Oscar como “Whiplash” y “La La Land”, mostró los primeros avances de “Babylon”, trama que estará enfocada en la escena de Hollywood durante los años 20 y la crisis que atravesó ante los cambios tecnológicos y desafíos financieros.

Con este primer avance se confirmó que Tobey Maguire no solo es productor de “Babylon”, sino que será el responsable de dar vida a Charles Chaplin, y aunque no se han revelado más detalles sobre el personaje en particular, trascendió que el enfoque de la historia en general será sobre la transición del cine mudo a los formatos sonoros, y en los que Charles Chaplin jugó un gran rol, pues fue uno de los actores, productores y directores que mayor prestigio y alcance mundial tuvo con sus películas sin diálogos hablados.

Los nuevos recursos técnicos que la industria fílmica logró, no solo marcó una nueva época en cuanto a los conceptos de las tramas, pues paradójicamente también significó un trago amargo para los actores y producciones que lograron acoplarse a las nuevas tendencias de entonces.

Elenco de “Babylon”

Las expectativas sobre “Babylon” se han fortalecido tras anunciar al fuerte elenco que dará forma al filme, teniendo en su reparto estelar a Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Spike Jonze y Phoebe Tonkin, por ejemplo, por lo que se considera que bajo la visión de Damien Chazelle se tenga una historia bastante nostálgica y con fuerte crítica hacia cómo se sobrellevaron los cambios de la industria cinematográfica en la que ha sido considerada la meca del cine: Hollywood.

Aunque la presentación de “Babylon” fue bastante reservada y con fuertes filtros de seguridad para evitar revelar las sorpresas de la película, también trascendió que el personaje de Brad Pitt fue presentado para dar muestras de la fortaleza de la historia en su narrativa, pues se dijo que el actor estaba irreconocible ante la caracterización que vivió para su nuevo desafío interpretativo, aunque no se ha confirmado si dará vida a una reconocida estrella de Hollywood o será un rol creado exclusivamente para la historia.

En el caso de Margot Robbie, se sabe que dará vida a Clara Bow, una de las actrices, de estilo flapper, más emblemáticas de la época dorada de Hollywood y que pese a haber tenido una trayectoria sólida, sufrió bastante con los cambios del cine mudo a los nuevos conceptos de sonorización.

Aunque en un principio se mencionó que “Babylon” tendría su estreno a finales de 2022, hay versiones que indican que oficialmente tendrá su debut en la gran pantalla durante los primeros días de enero del 2023, teniendo a Brian Robbins como director ejecutivo desde Paramount Pictures.

