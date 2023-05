Tina Turner, la mujer que sobrevivió a todo, falleció ayer a los 83 años; conocida como la “Reina del Rock”, su deceso fue confirmado por su portavoz, quien reveló que la intérprete de “What's Love Got to Do with It”, murió en completa paz en su casa de Zúrich, después de luchar contra una larga enfermedad, de la que no se han dado muchos detalles; aunque se supo que padecía cáncer en el intestino e insuficiencia renal.

Con la muerte de la cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense -nacida como Annie Mae Bullock, en Brownsville (Tennessee), Estados Unidos, en 1938- se cierra un capítulo histórico para la música en el ámbito internacional.

Comenzó su carrera artística junto a su esposo Ike Turner, con quien formó un famoso dúo de soul, tras su separación, Tina continuó en solitario, cosechando éxitos gracias a la potencia y calidad de su voz; discos como “Let's Stay Together” (1983), “Private Dancer” (1984), “Break Every Rule” (1986), “Foreign Affair” (1989), “Wildest Dreams” (1996) y “Soul Kiss” (1998), entre otros, le darían los premios Grammy como reconocimiento a su labor artística.

Talento precoz

Annie Bullock era ya conocida con el nombre artístico de “Little Ann” antes de que contrajera matrimonio con Ike Turner, por entonces una figura de la música negra en la ciudad de St. Louis. A finales de los años cincuenta formaron el dúo Ike and Tina Turner, que desde 1959 hasta 1973 desarrollaría una exitosa carrera musical.

En 1961 tres de sus temas llegaron al top 100 y la crítica los elogió como un grupo de enorme potencial; sus actuaciones mostraban a Ike como un músico que había sabido evolucionar desde el blues de sus primeros tiempos para adaptarse perfectamente al R&B de los sesenta; por otra parte, la imagen sexy de Tina Turner, la calidad de su voz y su entrega en el escenario fueron la otra mitad de uno de los mejores dúos de la época.

Nuevo comienzo

En 1966, la canción “River Deep, Mountain High”, producida por Phil Spector, les dio gran proyección internacional; los siguientes sencillos se mantuvieron en la línea de la pareja y las giras se sucedieron sin interrupciones. Sin embargo, en el plano personal, la pareja no funcionaba, pues Ike maltrataba física y emocionalmente a Tina. Además, Ike Turner fue detenido varias veces, por posesión de drogas, y los conciertos se resentían de su falta de concentración y mal estado. A mitad de los setenta, Tina le pidió el divorcio y se separó profesionalmente para comenzar su propia carrera artística.

En 1975, Tina Turner participó en “Tommy”, la película de The Who, y grabó el álbum “Acid Queen”, con poca fortuna comercial; la misma suerte corrió su siguiente trabajo, “Rough” (1979).

Parecía condenada al circuito de oldies, pero su carrera empezó a revitalizarse cuando fue invitada en 1982 a poner su voz en una versión de “Ball of confusión”, del grupo B.E.F., que también produciría una versión del tema “Let´s Stay Together” (1983), de Al Green.

Despegue definitivo

Con todo, el suceso importante de 1982 fue el éxito del disco “Let's Dance”, producido con el apoyo de David Bowie, lo que supuso el regreso de Tina Turner a la condición de superestrella. Su lugar en el primer plano de la música internacional quedó consolidado con el triunfo arrollador de su álbum “Private Dancer” (1984), del que a principio de los noventa había vendido más de diez millones de copias; su fama crecería tras interpretar un papel en la película “Mad Max II: Beyond Thunderdome”, y su sencillo “We Don't Need Another Hero” se incluyó en la banda sonora.

Su siguiente éxito fue “Break Every Rule” (1986), un álbum en el que estaban presentes invitados de la talla de Phil Collins y Steve Winwood, y con el que realizó una gira de catorce meses por todo el mundo. En 1988 vio la luz “Live in Europe”, con colaboradores importantes como Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y Robert Cray. En 1989, volvió a arrasar en las listas internacionales con el disco “Foreign Affair”, que contenía sencillos como “The Best” o “I Don´t Wanna Lose You”, y entró en los noventa con ventas millonarias.

Con los discos de hits “Simply the Best - Compilation” (1991) y “What's Love Got to Do with It” (1993), mantuvo la línea musical y la imagen que siempre le caracterizaron. Pese a los rumores sobre un posible retiro, las giras internacionales continuaron, y en 1995 interpretó el tema central del filme “Golden Eye”, una nueva entrega de la saga de “James Bond”. A principios de 1996 se editó el álbum “Wildest Dreams” (grabado en Inglaterra y producido por Trevor Horn).

Legado y memoria

Cuando pasaba de los sesenta años de edad y estaba aún en plena forma, Tina Turner anunció su retiro durante el verano del año 2000, desde su residencia de Zúrich (Suiza); aunque antes del adiós definitivo realizó una prolongada gira de despedida que recorrió los Estados Unidos y varios países europeos: un total de 95 conciertos en los que la cantante de Tennessee demostró su inagotable capacidad para entusiasmar al público.

Sus apariciones en televisión fueron disminuyendo conforme se presentaban mayores problemas de salud para la artista; con todo, en algunos tributos y homenajes que le rindieron pudo demostrar sus nada mermadas cualidades como bailarina e intérprete, actuando incluso al lado de Beyoncé a los 75 años de edad. El legado de Tina Turner queda como el de una mujer de ascendencia indio-negra que sobrevivió al racismo, a las luchas por los derechos civiles y los de la mujer, a la violencia doméstica y la de una industria que tardó en darle su sitio; su estatus como artista se eleva con cada reconocimiento y su muerte no hace sino agigantar su memoria.

Sus eternas piernas

Además de su talento y sus canciones, la famosa cantante hizo de sus piernas una marca registrada.

Así es, las piernas de Tina Turner, con su belleza y energía inigualables, se convirtieron en una parte icónica de su imagen y un elemento distintivo de su personalidad artística. Basta con recorrer archivos de YouTube para ver cómo lucía su figura con prendas ajustadas y faldas cortas. Algunos rumores indican que las tenía aseguradas en más de tres millones de dólares, aunque la cantante nunca confirmó el dato.

La portada de este disco de Tina Turner resalta las bellas piernas de la cantante. ESPECIAL

La difícil vida de Tina Turner

Tina nació en 1939; durante la Segunda Guerra Mundial fue separada de su hermana y poco después, su madre abandonó el hogar sin decir nada a nadie. Meses después, su padre también se fue con otra mujer y entonces las dos hermanas volvieron a juntarse en casa de la abuela.

La abuela murió cuando Tina era adolescente. Fue trabajadora doméstica y auxiliar de enfermería para poder sobrevivir económicamente. Su mamá, de quien dijo nunca sintió amor, regresó y se llevó a las hermanas a otra ciudad.

A los 18 años tuvo su primer hijo con un saxofonista y fue corrida de casa. Se mudó al hogar de Ike con quien había comenzado una carrera y dos años después tuvo un hijo con él, años más tarde se separó pues la cantante sufrió violencia doméstica por parte de su pareja.

A finales de la primera década de este siglo, tras 50 años de carrera, una decena de álbumes e igual número de giras mundiales; 16 nominaciones al Grammy de las cuales ganó ocho, Tina dijo adiós a los escenarios.

En 2013, contrajo matrimonio con el productor Erwin Bach y semanas después de ello sufrió ictus, que es la interrupción de flujo sanguíneo al cerebro, lo cual le ocasionó no poder caminar por mucho tiempo.

En 2016 le fue detectado cáncer y pensó en la muerte asistida, pero desechó la idea por amor a su marido.

Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig, en 2018, y Ronnie, en 2022, por cáncer.

La cantante confesó recientemente que su amor secreto fue Mick Jagger. AP

Filmografía

Tina en la pantalla grande

“Tommy” (1965) ; en este filme trabajó junto a Elton John y Eric Clapton.

; en este filme trabajó junto a Elton John y Eric Clapton. “Mad Max: más allá de la cúpula del trueno” (1985) . Se trata de la tercera parte de la saga de “Mad Max”, compartió cámaras con Mel Gibson.

. Se trata de la tercera parte de la saga de “Mad Max”, compartió cámaras con Mel Gibson. “Last Action Hero” (1993). En esta comedia de acción protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Tina Turner hizo un cameo interpretándose a sí misma.

En “Mad Max: más allá de la cúpula del trueno”, Tina Turner dio vida a “Aunty Entity”. ESPECIAL



