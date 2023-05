Tina Turner: Así fue la vida de la reina del Rock 'n' Roll

La cantante Anna Mae Bullock conocida como Tina Turner además de su gran talento era destacada por su voz rugosa del rock, la mujer de las piernas torneadas y sus pelucas inigualables. Con su balada desesperada de "What's love got to do with it" y la atrevida y fuerte de "We don't need anorther hero", del apocalíptico "Mad Max".

Asimismo, fue una mujer que sufrió violencia doméstica por su marido, que por cierto, también era cantante su nombre era “Ike Turner” el ganador de cuatro galardones Grammy gracias a su albúm, "Private dancer".

Tina formó parte del colectivo “We are the world”, patrocinado por Michael Jackson en 1985, para que un grupo de cantantes interpretara una canción cuyas ganancias irían a combatir la hambruna en el país África.

Incluso sin confirmación de ella, se llegó a decir que sus piernas estuvieron aseguradas en 3.2 millones de dólares. Talvez alentada la historia porque cantó "Hot Legs" con Rod Stewart; reversión "Legs" de ZZTop y sus extremidades sirvieron de portada para un álbum de la banda irlandesa Fight Like Apes.

"Esto es lo que quiero en el cielo... palabras que se conviertan en notas para que las conversaciones sean sinfonías"

~Tina Turner~

You're simply THE BEST

La complicada vida de “Tina Turner”

Se sabe que el público la conocía como Tina Turner, pero su nombre real era Anna Mae Bullock, nació en el año 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial fue apartada de su hermana y a los pocos días después, su mamá abandonó el hogar sin avisar a nadie. Igualmente, su padre se fue por otra mujer meses después que su madre, entonces las dos hermanas volvieron a juntarse en casa de la abuela.

Cuando ella era una adolescente su abuela falleció. Y fue así que empezó como auxiliar de enfermería y ser trabajadora doméstica para sobresalir económicamente. Su madre, de quién expresó “nunca sentir amor, regresó y tomo a las hermanas a una ciudad diferente.

Dicha cantante, tuvo a su primogénito a los 18 años con un saxofonista, por ende la corrieron de la casa. Debido a esto se mudó con Ike, con quién había iniciado una carrera y dos años después concibió un hijo con él.

"Cuesta trabajo digerir que tu vida ha sido una inspiración, que las peores partes de tu vida, fueron una inspiración", diría tiempo después en una entrevista.

"Mi vida fue diferente a lo que ves, así que no quiero que nadie lo sepa. No fue una buena vida. Lo fue en muchas cosas, pero lo bueno no supera a lo malo", recabó "People" en una charla con la intérprete.

A finales de la primera década de este siglo, tras 50 años de carrera, una decena de álbumes e igual número de giras mundiales; 16 nominaciones al Grammy de las cuales ganó ocho y 13 colaboraciones en cintas o series de ficción y documentales, Tina dijo adiós a los escenarios.

Ella misma, contrajo matrimonio en 2013 con el productor Erwin Bach, pero padeció ictus. ¿Qué es el ictus? Es la interrupción de flujo sanguíneo al cerebro, lo cual le impedía caminar demasiado tiempo.

Estas fueron unas palabras citadas por Turner:

"Si tienes que aprender a andar de adulto, sabes perfectamente lo que puede ocurrir cuando te caes, y nunca es bueno. A veces es hasta humillante", relató en sus memorias publicadas en 2018.

En otros datos, en 2016 le detectaron cáncer y pensó en la muerte asistida, pero despojó la idea por amor a su marido.

Sin duda, la salud de la famosa empeoró tras la muerte de dos de sus cuatro hijos, “Craig en 2018” y “Ronnie en 2022”.

Finalmente, este 24 de mayo del 2023, la emblemática y popular artista del rock a sus 83 años de edad, partió. Aunque no dejaremos de memorarla con amor y cariño a la artista Tina Turner por su enorme corazón y grandes éxitos en la industria musical discográfica.

"Para mí la mejor", "Bendiciones donde quieras que te encuentres", "D.E.P.", "Adiós a una Diosa", "Freddy Mercury, Michael Jackson, Tina Turner entre otros ídolos se nos están extinguiendo", estas palabras le dedicaron sus fans a Tina por vía Twitter.

