Timbiriche repetirá el ciclo

La fiesta comenzó, y tal como lo dicta la nueva canción de Timbiriche: el ciclo repetirá. La banda más emblemática del pop mexicano y de América Latina se ha vuelto a reunir para celebrar 35 años de trayectoria y están echando la casa por la ventana. Para muestra, las presentaciones que tuvieron en Monterrey el fin de semana donde la Sultana del Norte fue el escenario perfecto para grabar el DVD que enmarcará esta gira de conciertos; en entrevista, adelanta Erik Rubín que este material estará a la venta en diciembre, como regalo de Navidad.

“Somos muy afortunados de volver a juntarnos, sabemos que la música de Timbiriche está en el soundtrack y el corazón de mucha gente, pero no sabíamos cuál iba a ser la respuesta y ha sido increíble. Primero, a la hora de anunciar los shows y después, ahora que ya vivimos lo que es la magia de este espectáculo, porque lo hemos trabajado tanto, haciendo un recorrido por toda la historia del grupo, la gente sale feliz y esa es nuestra recompensa”.

Cabe señalar que el DVD que grabaron en Monterrey se tenía previsto rodarlo en Ciudad de México, pero debido a que se aplazaron las fechas por el sismo del 19 de septiembre, finalmente se decidió que fuera en el norte el lugar para inmortalizar la gira. Para esta presentación tuvieron a un padrino de lujo: Miguel Bosé, quien los ha acompañado desde que eran niños. Con él grabaron para la memoria colectiva en vivo y a todo color: “Don Diablo”.

“Él es uno de los creativos, él produjo y compuso nuestro primer disco, tanto para él como para nosotros es muy simbólico que estuviera acompañándonos en este reencuentro y la verdad es que la gente lo recibió increíble; no se lo esperaban, fue un momento mágico que quedó plasmado en este disco con DVD”, señala Erik.

En constante crecimiento

A diferencia de Alix, Diego y Mariana que acaban de integrarse como Timbiriche, durante un par de años, Benny, Sasha y Erik emprendieron un camino como trío; así que al cuestionar al intérprete de “Princesa tibetana” si él ha tenido el tiempo de asimilar todas estas presentaciones que se han dado sin parar, señala que siempre es un placer compartir la música con sus amigos.

“Hubo una transición en la que paramos (como trío), fueron algunos meses; de hecho, yo empecé con la otra gira, la de 90’s Pop Tour, pero al mismo tiempo ya arrancado ese tour, tuve el tiempo para poder ensayar y producir este nuevo tema de Timbiriche —‘El Ciclo’—. Sí, ha sido una etapa en donde no ha habido tregua, ni descanso, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo, es lo que me gusta y lo que amo, y más ahora que me reencuentro con mis amigos de vida para hacer este proyecto”.

Para Diego Schoening también ha sido muy significativo volver a los escenarios, reencontrarse con la música después de varios años. “La verdad es algo increíble volver a rocanrolear con tus amigos, quienes más bien son tu familia. Entonces, es algo bien significativo el hecho de formar parte de toda una generación en donde hemos sido el soundtrack de vida de mucha gente, donde hemos tenido esa gran bendición y estamos agradecidos de poder estar cantando juntos otra vez”.

Diego ya extrañaba volver a cantar y para él volverlo a hacer en esta etapa de su vida representa un sentimiento indescriptible, “es lo que más amo hacer; es como estar totalmente agradecido con la vida y el público, porque nos dan una nueva oportunidad de volver a conectar. Es impresionante lo que sucede, todos tenemos este fenómeno ‘Peter Pan’ porque seguimos siendo niños aunque tengamos cuerpo de adultos. Es todo un viaje en el cual se transporta el público, encuentran ese componente químico que los hace felices”.

Benny, en ese sentido, también se alegra de que la gente disfrute de la nueva etapa de la banda. “Estamos muy contentos con la respuesta que está teniendo este espectáculo. Estamos conscientes de la responsabilidad que es abanderar estas canciones, este repertorio que es tan importante para muchas personas y en esta ocasión decidimos armar un set list que realmente celebre la historia de Timbiriche, no solo los hits, la historia completa del grupo. La gente ha recibido muy bien a la banda y nos da gusto que ya hayan calificado el show como el mejor reencuentro que hemos hecho”.

Para los conciertos, están interpretando 53 canciones, destaca Benny, pasando por todas las épocas de Timbiriche. Además, ahora que vienen a Guadalajara, reconoce que la Perla Tapatía es una de las plazas que ha sido una de las grandes cómplices de la alineación, “ahí tuvimos la fortuna de hacer nuestra primera gira en la historia, y pinta para un reencuentro con el público tapatío que será inolvidable para todos”.

Benny finaliza la entrevista, compartiendo que estos 35 años de Timbiriche se celebran también con los ex integrantes que en algún momento deseen subir con ellos al escenario. “Es un show en el que de ser posible, habrá sorpresas, está abierto a todo tipo de amigos, afortunadamente tenemos muchos en este mundo y en este medio y ya veremos con el tiempo para ver quién más se une a la fiesta”.

Música nueva

Sobre el tema que recientemente lanzó la banda -“El ciclo”-, Erik destaca que decidieron buscar un sonido fresco y novedoso: “Queríamos que sonara a nuevo sin que se perdiera la esencia de Timbiriche, hicimos varios temas para ver cuál era el indicado”. Por lo pronto el sencillo ya se escucha con gran aceptación en plataformas digitales; incluso, ha sido calificado por la crítica como una gran canción pop; actual y con buena letra.

TOMA NOTA

¡Asiste!

Timbiriche

L: Auditorio Telmex

D: jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de octubre

H: 21:00 horas