Tim Burton visita el Museo Frida Kahlo

No es la primera vez que Tim Burton viene a México, sin embargo, aún hay muchos lugares que lo pueden sorprender.

Esta tarde el cineasta dio un paseo por Coyoacán y visitó la famosa Casa Azul de Frida Kahlo, así lo dio a conocer el museo a través de sus redes sociales.

Burton también visitó un mercado de artesanías donde llamó la atención. "Muy alto, despeinado como siempre, no sabía si realmente era él, así que lo primero que hice fue preguntarle si era Tim Burton", narra Maribel Pérez Rico.

La joven de 24 años, reconoció al cineasta entre las artesanías y en cuando él le dijo que no se equivocaba gritó de la emoción. "Me pidieron que mantuviera la calma, porque no querían llamar la atención y que él pudiera seguir paseando", agrega.

Más adelante, Berenice Mendoza también lo vería a lo lejos y con la misma curiosidad e inseguridad de no saber si realmente era él se acercó y le pidió una foto.

Ambas reconocen que sólo iba a acompañado de cuatro personas, sin nada de seguridad y con la tranquilidad de "un turista más".

"Llevaba en la mano cucharitas con las salsas que te dan a probar en el mercado", señala Mendoza de 35 años.

Tim Burton se encuentra en México para la exposición de sus piezas artísticas "El mundo de Tim Burton" en el Museo Franz Mayer.

