Yalitza Aparicio se volvió sensación en las redes sociales luego de usar uno de los filtros más populares de TikTok. La función es famosa por cambiar el color de ojos y ajustar imperfecciones del rostro. Sin embargo, cuando ella se lo probó los usuarios pronto notaron un detalle que llevó a que su video fuera furor en segundos.

El cambio de look de Yalitza Aparicio gracias a ese filtro llevó a que los usuarios la encontraran muy parecida a una famosa influencer. En esta oportunidad, llegaron a señalar que la actriz oriunda de Oaxaca era como una especie de calco a Kim Kardashian. "Ay, ¿qué me pasó?, Ese no soy yo", se la escucha decir a la protagonista de "ROMA" muy divertida con su viral.

Es el filtro que se probó Yalitza Aparicio no solo le cambió el color de sus ojos, sino que también se los afinó. Incluso hubo muchos usuarios en la red social que no entendían el chiste y que pensaban que verdaderamente era la Kardashian.

Los usuarios de Tiktok aseguran que Yalitza se parece a Kim Kardashian. AFP/ARCHIVO

La actriz recibió cientos de mensajes en su TikTok y pronto cosechó varios elogios del fandom: "Cómo que se parece a la Kim Kardashian", "Yo lo probé y me veo como una de las pérdidas, tú te ves hermosa", "Wow a ti te queda increíble, yo lo intente y me veo dlv jajajajaja", "Te ves hermosa, y soporten porque no a todos y todas les queda", son tan solo algunos de los mensajes que le dejaron bajo el clip que sigue sumando reproducciones.

Esta no es la primera vez que Yalitza Aparicio se vuelve viral en TikTok. Desde su desembarco en las redes sociales, la actriz ha demostrado que lo suyo es mucho más que la actuación. También es capaz de posar como modelo y de provocar la reacción de sus seguidores que cada vez son más dentro de su comunidad virtual.

