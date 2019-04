"Tijuana", los riesgos de ser periodista en México

Adentrarse al corazón de las redacciones y descubrir las entrañas del periodismo escrito era una experiencia necesaria para el productor colombiano Daniel Posada y el director español Hammudi Al Rahmoun Font, quienes lideran detrás de cámaras “Tijuana”, la nueva serie de Netflix en la que se exploran los panoramas de riesgo que enfrentan los periodistas en México.

Aunque las situaciones y personajes serán ficticios, Daniel Posada puntualiza que la inspiración para retratar esta realidad que posiciona a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de investigación, principalmente, surge de hechos verídicos que han paralizado al país y al gremio ante asesinatos de periodistas y fotógrafos por sus líneas de investigación con las que intentan develar actos de corrupción, crimen organizado y mala práctica política, por ejemplo.

“Ahora es más importante que nunca el trabajo periodístico, queremos contar la historia de estas personas que arriesgan sus vidas todos los días para poder informarnos de lo que está pasando, así surgió esta idea”, explica en entrevista Daniel Posada.

Visión redonda

El estreno de “Tijuana” es hoy, y tiene a Damián Alcázar como protagonista, quien da vida al periodista “Antonio Borja” —cofundador del semanario “Frente Tijuana”—, y quien tras el asesinato de un candidato a gobernador en plena calle, emprende todo un plan de investigación junto a una nueva ola de jóvenes periodistas como “Gabriela Cisneros”, interpretada por la actriz Tamara Vallarta.

“Estamos muy nerviosos por saber cómo recibe esta serie el gremio periodístico. Cuando tocas un tema que habla muy fuerte en la sociedad mexicana, tienes las responsabilidad de que cuando lo vean los periodistas piensen que sí has abordado bien dicho tema”, explica el director español, Hammudi Al Rahmoun Font.

Hammudi añade que su visión sobre el periodismo cambió sensiblemente al adentrarse un poco en las redacciones y tener contacto con periodistas que han vivido en carne propia agresiones: “De alguna manera no era algo nuevo para mí, pero sí es verdad que en Barcelona antes de trabajar en esta serie, yo estaba en el programa ‘Salvados’ que también es periodístico con 10 años al aire y se basa mucho en entrevistas y debates; pero la diferencia es brutal, pues en México un periodista es activista, no es un trabajo de ocho horas y te vas a casa, es algo que ellos llevan consigo, que están 24/7 siempre, porque hay un compromiso personal inmenso, se están jugando la vida, son auténticos héroes”.

Finalmente, Hammudi Al Rahmoun Font reflexiona sobre los obstáculos que una serie de esta índole hubiera tenido hace quizá 20 años para ser producida o transmitida en México, en los formatos tradicionales: “Ha cambiado mucho a nivel político el país y no sé cómo hubiera sido si hubiéramos hecho este proyecto hace años, pero diría que sería complicado. Al final es una serie financiada desde fuera y eso cuenta, es una productora de Los Ángeles trabajando con Netflix, no venimos a contar una historia de México, venimos a contarla a México. No sé si en aquellos años nos hubiera dado miedo rodarla”.

Detrás de cámaras, Daniel Posada y Hammudi Al Rahmoun Font. ESPECIAL

Sin medias tintas

Daniel Posada, quien también fungió como productor en la serie “El Chapo” de Netflix, señala que este proyecto busca honrar la labor periodística realizada en México, específicamente en Tijuana, urbe en la que filmaron y encontraron los contrastes que hacen de esta ciudad de Baja California una de las más riesgosas para este oficio, pero que a su vez brilla por su impactante identidad cultural.

Si bien las condiciones de riesgo del periodismo de investigación en México son conocidas en todo el mundo, tanto Daniel Posada como Hammudi Al Rahmoun Font optaron por asesorarse y acompañarse de periodistas que diariamente realizan coberturas que pueden resultar en un atentado contra su vida y la libertad de expresión: “Los periodistas son de las personas más interesantes que he conocido, logramos tener esa conexión de saber por qué es importante seguir haciendo esto. Como se dice, la realidad supera a la ficción y entre más nos adentramos con ellos creemos que quedaría mejor la historia. En ‘Tijuana’ nos alejamos del tema del narco, las líneas de investigación que los personajes persiguen no están relacionadas a él, son a otras acciones ilícitas como la corrupción”, comenta Daniel Posada.

Sinopsis

Cuando el candidato a la gubernatura es asesinado en la calle, los reporteros del semanario “Frente Tijuana” corren para cubrir la historia, pero los hechos que descubren son mucho más profundos que el crimen inicial.

Elenco de “Tijuana”

Damián Alcázar

Tamara Vallarta

Claudette Maille

Rodrigo Abed

Teté Espinoza

Rolf Petersen

Iván Aragón

Andrés Delgado

Martha Claudia Moreno

Roberto Sosa