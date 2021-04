El furor por crear más universos y sagas de superhéroes no para y ante el anuncio oficial de que Adam Wingard será quien dirija el live-action de los famosos felinos, los fans celebran que por fin la caricatura “Thundercats” sea llevada a la pantalla grande aprovechando la tecnología y efectos especiales con los que se han logrado adaptar a personajes fantásticos como lo ha hecho Marvel o DC Comics.

Adam Wingard recién dirigió “Godzilla vs.Kong” y aunque aún se desconoce el impacto real que logró este filme tanto en su estreno por la plataforma HBO y en taquillas tradicionales, han sido más los elogios que destacan la gran manufactura de efectos visuales y sonoros que se impusieron para recrear una vez más a los míticos titanes del MonsterVerse.

La confianza de los estudios de Warner Bros para que Adam (Death Note, The Guest) lleve la tutela de los “Thundercats” no es solo por la fidelidad con la que este director encamina sus proyectos para ofrecer guiones y efectos visuales creíbles, sino por el amor y fanatismo que Adam tiene desde la infancia por la popular caricatura de los años 80, que cautivó con sus protagonistas como “Lion-O”, “Tigro”, “Cheetara”, “Panthro”, “WilyKat y WilyKit” (Felina y Felino), “Snarf” y sin olvidar por supuesto al inmortal y siempre decadente villano “Mumm-Ra”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ante el anuncio y aunque la mayoría de los mensajes son apoyando la decisión de Warner por revivir a “Thundercats” en un formato vanguardista, otros fans también apuntaron los riesgos que se podrían explorar al tratar de adaptar a personajes complejos en su estética, pues recordaron que algunos felinos en la pantalla grande han decepcionado a la audiencia en su adaptación visual como sucedió con la versión del musical “Cats”, que más allá de ser un clásico del teatro en Broadway, fue criticada severamente por el aspecto de sus personajes y que la llevó a ser considerada como una de las peores películas y adaptaciones estéticas de la historia del cine, pues ni la participación de Judi Dench o Taylor Swift -en el elenco principal- lograron salvarla de la condena de los fans.

“Thundercats”: ¿Quiénes son los felinos cósmicos?

La caricatura en formato de serie, “Thundercats”, también conocidos como los “felinos cósmicos”, fue puesta en el mundo de la cultura pop por el impulso del estudio Rankin/Bass Productions en 1985, al tomar como referencia la historia y personajes de Theodore Walter “Tobin” Wolf.

Estos felinos son humanoides de origen extraterrestre y sus habilidades están relacionadas por completo a las características del mundo felino con velocidad, astucia, reflejos de reacción e instinto de supervivencia, además de que “Leon-O” —como se le conoce en América Latina— tiene el súper poder y privilegio de “ver más allá de lo evidente” con la famosa “Espada del Augurio”, que también se popularizó como un juguete clave en los años 80 y 90, que incluso llegó hasta los tianguis mexicanos con una garra de plástico duro y la espada con la insignia de los felinos.

Aunque existen películas animadas y demás adaptaciones en formato de comic, quizá la firma deportiva Puma ya había brindado un mega spoiler del furos que se avecinaba al anunciar desde hace tiempo que lanzaría una línea especial inspirada en “Thundercats” y que en redes sociales más visuales como Instagram o TikTok, se convirtió en tendencia cuando diversos usuarios compartieron los diseños que adquirieron, aunque entonces el lanzamiento se consideró más como una estrategia para acercar al consumidor a través de la nostalgia y no por el filme en sí.

En su tienda oficial web, Puma tiene a la venta su edición especial de Thundercats con cuatro modelos diferentes que oscilan entre 110 y 120 dólares.

¿Qué esperar de la adaptación?

Aún se desconoce cuáles serían los actores responsables de interpretar a los felinos originarios de Thundera, sin embargo, ya se sabe que Adam Wingard apostaría por hacer una peculiar mezcla entre un elenco caracterizado, efectos de CGI y animación clásica como en la serie, pues el objetivo se encamina a que los personajes mantengan su esencia visual de los años 80 para evitar descalabros como sucedió con “Cats”, pues una de las dificultades que enfrentó el musical cinematográfico fue la fidelidad en los aspectos del pelaje, las facciones del rostro y las proporciones y posturas corporales de los personajes.

Desde hace un par de años en la plataforma de YouTube existen episodios de la clásica caricatura de los años 80 y fan-art, así como fans que también suben lecturas de los comics o reseñas de los protagonistas. También la música ha llevado a los “Thundercats” a ser tendencia en diversos momentos pasados con adaptaciones, homenajes y covers creativos hechos por músicos amateur, metaleros y hasta de pop, quienes han retomado la mítica canción y su coro original en inglés: “Thunder, thunder, thundercats, Hoooo! Thundercats are on the move, Thundercats are loose, Feel the magic, hear the roar…”, que fue proyectada así como intro en el inicio de la caricatura en México también.

