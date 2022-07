En este mes de julio llegó a las salas de cine nacionales el esperado filme Thor: Amor y trueno, la cuarta película del Dios del Trueno, que narra la aventura intergaláctica más salvaje de Marvel Studios.

La historia lleva al legendario Thor, Dios del Trueno al frente de la escena, no solo cuenta una historia repleta de acción impactante y humor absurdo con el sello de su director, Taika Waititi, sino que además viene acompañada de una banda de sonido irresistible, con tintes de nostalgia y mucho rock and roll.

Thor: Amor y trueno. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/DISNEY.

Destino: Los años ochenta

En el teaser oficial de la película, bastó escuchar el inconfundible riff de guitarra de la canción Sweet Child O’ Mine de la legendaria banda Guns N’ Roses para advertir que se trata de una historia con una impronta muy ochentera.

“Si Thor: Ragnarok fuera un álbum de pop de sintetizador de los ochenta, Thor: Amor y trueno sería metal pesado. Sabíamos que queríamos un título que evocara el rock de los años ochenta, y nos pareció que Amor y trueno hacía exactamente eso”, menciona el productor Brad Winderbaum.

No sorprende, entonces, que entre las doce canciones que componen la banda sonora del filme haya más de un éxito de Guns N’ Roses, agrupación emblemática de los años ochenta y noventa. El legendario álbum debut de la banda lanzado en 1987, Appetite for Destruction, produjo siete sencillos y estuvo cuatro semanas no consecutivas en el puesto número uno y un total de 147 semanas en la Billboard 200.

Thor: Amor y trueno. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/DISNEY.

Michael Giacchino lo hace de nuevo

Junto con la selección de canciones que suenan en la película, la acción está acompañada de música incidental increíble. La música original de "Thor: Amor y trueno" es obra del célebre compositor ganador de un premio Oscar®, Michael Giacchino, y Nami Melumad.

Giacchino cuenta con una extensa trayectoria vinculada a películas de Disney. Recientemente, compuso la música incidental de Lightyear, el nuevo filme de Disney y Pixar. A su vez, obtuvo un Oscar®, un Globo de Oro® y un Grammy® por la música original de la película Up: Una aventura de altura.

La nueva música de Giacchino para Thor: Amor y trueno fue grabada en 12 días con una orquesta de 94 músicos y un coro de 36 cantantes. La orquesta incluyó 12 cornos y ocho trombones pero ninguna madera, lo que es inusual en la música de películas. Para enfatizar la onda rockera, Giacchino le agregó guitarra, batería y sintetizador.

Thor: Amor y trueno. ESPECIAL/MARVEL STUDIOS/DISNEY.

En la cuenta regresiva al estreno de la película, los fans pudieron escuchar la primera pieza incidental creada por Giacchino, titulada Mama’s Gotta Brand New Hammer.

“Es básicamente una parte de metal pesado, una parte de música electrónica, dos partes de banda de metales británica y una pizca de cuerdas de Hollywood como condimento”, describe el compositor.

El tema fue concebido en dos partes, una para Thor y la otra para Jane Foster, el antiguo amor del Dios del Trueno que está de regreso en la nueva historia.

“El tema de Thor es noble, interpretado principalmente por los cornos. El tema de Jane es más reflexivo, muchas veces presentado con un solo de cello. Hay un cambio de armonía inesperado entre los dos, y lo hice para transmitir el efecto que tiene Jane en la vida de Thor. Ella es la que hace que él mire en su interior, y hace que salgan partes de él que quizás él no sabía que existían. Así que, aunque el tema de Jane es similar y está conectado con el de Thor, ofrece una perspectiva nueva”, narra Giacchino.

La película Thor: Amor y trueno de Marvel Studios está disponible en algunas salas de cine de México con funciones dobladas al español con subtítulos descriptivos, destinadas a personas sordas, con hipoacusia y/o algún grado de discapacidad auditiva y sus acompañantes. La adaptación de las proyecciones, conocida como subtítulos descriptivos u open caption, incluirá la transcripción de diálogos en castellano, junto con información interpretativa adicional como la identificación de personajes, la descripción de efectos de sonido y referencias musicales. Las funciones inclusivas serán ofrecidas por Cinépolis y podrán identificarse en su sitio web (www.cinepolis.com) y taquillas del cine con el nombre de FINA Thor: Amor y Trueno o con una banda en el póster con la leyenda Función incluyente.

La música de Thor: Amor y trueno forma parte de la playlist oficial de Marvel Music, disponible en las principales plataformas de audio. Y la película ya puede disfrutarse en las salas de cine mexicanas.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM