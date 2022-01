Previo al estreno del segundo capítulo de la sexta y última temporada de la serie This is Us que se proyecta en la plataforma de streaming Star+, los protagonistas hablan de sus momentos favoritos a lo largo de la serie.

Justin Hartley, Chrissy Metz y Sterling K. Brown dan vida a Kevin, Kate y Randall Pearson. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

El primer episodio de la sexta temporada de This Is Us, ya está disponible en Star+ desde el pasado jueves 6 de enero, por lo que este jueves 13 de enero se estrenará el segundo episodio.

La aclamada y multipremiada serie dramática regresa con su última entrega para dar fin a la apasionante historia de la familia Pearson y culminar un recorrido memorable que los seguidores han transitado con emoción desde el estreno de la serie en 2016.

De cara al final, es inevitable hacer balances y el elenco no está exento de eso. Por ello, Mandy Moore, Chrissy Metz, Justin Hartley, Sterling K. Brown, Chris Sullivan y Susan Kelechi Watson revelan sus momentos preferidos de la serie, de sus personajes y como actores, que dejaron huella en ellos.

Mandy Moore. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Mandy Moore es Rebecca Pearson

“Pienso en Halloween, con Jack y Rebecca como Sonny y Cher y los niños con sus disfraces. Pienso en las peleas de confeti con ellos el día de su cumpleaños. Pienso en las peleas entre Jack y Rebecca de la primera temporada, que se filmaban en una toma por la sala de estar y hacia la cocina. Pienso en cuando hice el pastelito estando embarazada de los trillizos de ocho meses y medio en esa cocina. Es como una catarata de recuerdos. También pienso en la escena del incendio de la casa. Tantas cosas... Es una corriente constante de seis temporadas de episodios”.

Chrissy Metz. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Chrissy Metz es Kate Pearson

“Era el piloto, o el segundo episodio de la primera temporada, y estábamos en una enorme fiesta de Hollywood en una mansión, y Toby y Kate estaban bailando, y la verdad es que yo me sentí cohibida. Y Chris Sullivan, Toby, estaba dando vueltas en la pista de baile y pasándola genial. Y fue como un reflejo de nuestra relación como amigos y como compañeros de trabajo, porque yo no había tenido experiencia en televisión y nunca había tenido un papel estable en una serie, y estaba realmente cohibida y pensando, no sé si puedo hacer esto, no tengo las herramientas. Y ahí estaba Chris dando vueltas en la pista de baile y pasándola genial. Y yo pensé, claro, me está recordando que tengo que pasarla bien y disfrutar el proceso”.

Sterling K. Brown. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Sterling K. Brown es Randall Pearson

“Hay varios momentos, pero el número uno es cuando Randall y William se separan por última vez cuando William parte de este mundo. Fue increíble. No quiero emocionarme, pero eso fue muy especial. Ron Cephas Jones y yo lo pasamos genial. Fue genial trabajar juntos y despedirme de él, en ese momento fue como si Sterling se despidiera de su propio padre, que murió cuando yo tenía diez años. Así que eran muchas cosas que me pasaban al mismo tiempo. Así que ese es mi momento especial número uno”.

Justin Hartley. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Justin Hartley es Kevin Pearson

“Me encanta uno en particular: Cuando Kevin decide ir y hacer el piloto. Decide ir a Nueva York y convertirse en un actor serio. Y hace la audición y le va mal. Actúa pésimamente en la audición y está allí mirándose a sí mismo. Está nervioso, le sale mal la letra, y no sabe qué hacer. Y eso fue muy memorable para mí. En cierto modo, fue un poco catártico”.

“Otra buena fue la escena de terapia. La manera en la que se filmó fue como en un solo acto. Así que la filmábamos una y otra vez, y fue genial porque estábamos todos en una habitación y cada uno estaba experimentando cosas distintas. Cada personaje en esa habitación tenía una idea de lo que estaba pasando. Y creo que ninguno de ellos pensó que iba a ser tan profundo, tan intenso y tan explosivo”.

Chris Sullivan. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Chris Sullivan es Toby Damon

“Muy al comienzo del rodaje, quizás haya sido el piloto, hubo un momento en el que Chrissy y yo nos miramos y los dos fuimos honestos en demostrar nuestros miedos, porque para los dos esta era nuestra primera serie importante, de horario central. Y creo que uno de mis momentos preferidos fue cuando nos miramos e hicimos un pacto, que nos íbamos a apoyar en todo esto. Porque iba a haber mucha prensa, entrega de premios y entrevistas, y todas esas cosas. Pero el tiempo que nos pertenece es el que está entre “acción” y “corten”, y en ese espacio podemos cuidarnos entre nosotros, y podemos permitir que ese tiempo sea nuestro, para interpretar nuestros papeles y hacer lo que nos gusta. Siempre recordaré esa conversación. Fue un momento formativo de cómo iban a ser los próximos cinco años”.

Susan Kelechi Watson. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Susan Kelechi Watson es Beth Pearson

“Uno de los momentos destacados para mí fue cuando Beth y Randall estaban pasando un momento difícil en su matrimonio. Poder interpretar esa línea argumental, y estirar esa relación en ese sentido, fue algo que demostró que no siempre todo es color de rosa en su relación, que hay mucho que negociar y que siguen tratando de estar enamorados el uno del otro. Creo que eso es algo importante de ver. Incluso cuando las parejas están juntas desde hace mucho tiempo, desde la adolescencia, hay que hacer un esfuerzo, e incluso puede llegar a haber dudas. Pero uno lo resuelve de la mejor manera que puede. Y fue importante, incluso en nuestra mente, no saber si lo iban a resolver o no, dejar que eso se revelara solo. Y eso fue muy interesante de interpretar”.

