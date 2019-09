Thieves Like Us, una banda camaleónica

Thieves Like Us ya se encuentra en México en medio de su gira nacional. Con cinco álbumes de estudio y una carrera que se remonta a comienzos de siglo, en Guadalajara el quinteto pasará por el C3 Stage para presentar su disco más reciente, lanzado en 2017 y titulado con el nombre del grupo. Además de Guadalajara y la capital del país, Thieves Like Us visitará Toluca, Valle de Guadalupe, Puebla, Texcoco, Chalco, Chihuahua y Ciudad Juárez en esta gira.

Vía telefónica platicamos con Björn Berglund, tecladista del grupo quien nos compartió la actualidad del grupo: “Ahora somos cinco personas: tenemos una nuevo vocalista Chloe, se une a Andy (Grier), nuestro vocalista principal. Yo toco guitarra y teclados, el baterista Tore (Knipping), de Berlín, Tom (Franklin) en el bajo, es británico”.

Thieves Like Us es un grupo por donde han colaborado varios músicos, con una alineación que varía: “Ha cambiado mucho con los años. En el principio éramos Andy y yo, aquí en Berlín. Después nos encontramos con Pontus Berghe”.

De su instrumento, el músico comentó: “No sabría decir mis influencias en el sintetizador. Me gustan muchos tecladistas, por supuesto, pero creo que nunca tuve un gran héroe en el teclado. Solo comenzó con la diversión por hacer música. Nunca estudié para ser pianista, fue más encontrar una herramienta para hacer sonidos”.

Según la alineación, las responsabilidades dentro del ensamble se modifican: “En ese tiempo al principio Pontus se hizo cargo de la producción, Andy y yo no éramos tan experimentados. Después se fue y nos quedamos Andy y yo, yo me encargué de la producción un tiempo. Trabajamos juntos”.

Actualmente Björn se encuentra de regreso en Thieves Like Us, luego de una ausencia de varios años: “En el último disco yo no participé, estuve fuera del grupo unos cuatro años: viví en París haciendo otras cosas. Andy hizo la composición y la producción. En esos años conoció a Thomas y Tore. Ahora que somos cinco creo que el próximo será mejor. Es una vibra diferente que ya tenemos”.

Sobre esa vibra y los conciertos en vivo, Björn compartió cómo es un concierto ideal: “Cualquier músico diría que es un momento mágico. Mi concierto ideal es una combinación de cosas en las que muchas veces está todo bien: tocamos bien, nos sentimos bien, no hay errores, el sonido funciona en la sala, la gente se divierte… Cuando pasa es algo mágico, a veces no es tan seguido porque tienen que hacer clic muchos detalles. Es una gran experiencia, es lo que buscamos al hacerlo una y otra vez durante las giras: volver a ese punto”.

Crear en casa

Además de los conciertos, Björn Berglund disfruta de la creación en el estudio y en su hogar: “Me gusta sentarme para hacer cosas, estar tocando, creando. Sobre todo en casa, haciendo proyectos de canciones, improvisando. Ahora comparto departamento con el baterista, entonces podemos improvisar, eso está muy bien. Mucho trabajo también frente a la computadora, arreglando, componiendo. Pero en vivo es absolutamente diferente: mucha música se hace con la ayuda de máquinas, con la gente enfrente se vuelve ‘en vivo’. Fue curioso con el primer disco. Ahora la banda se ha transformado un poco más en un grupo para tocar en vivo, con teclados, batería, guitarra. Es un reto, siempre. Creo que hemos mejorado como grupo, también ha cambiado nuestra manera de componer. Pero sigue siendo divertido sacar esos sonidos raros que no siempre se tocan en vivo”.

Asiste

Thieves Like Us en el C3 Stage (Av. Vallarta 1488), sábado 21 de septiembre, 19:00 horas. Entrada: $275 pesos, general. Boletos en Ticketnow.