The Walking Dead dice adiós a Rick Grimes

Anoche en el episodio llamado "What comes after", la popular serie de AMC despidió a su personaje principal, Rick Grimes en un emotivo episodio que ha sido muy comentado por los fanáticos.

La serie, que ya no sigue el rumbo del cómic original en el que se basaba, decidió descartar al personaje del argumento debido a que el actor que da vida al personaje,: Andrew Lincoln decidió abandonar la serie argumentando una carga excesiva de trabajo que le impedía estar con su familia, ya que está reside en Inglaterra y debe dejarlos durante los 6 meses que dura el rodaje.

Los planes a futuro para el actor, según AMC son protagonizar varias películas para televisión derivadas del argumento principal, las cuales podrían responder muchas preguntas que han dejado los cabos sueltos de la serie.

Lincoln no es el único miembro del reparto que apuró su salida del programa, también deja el show esta temporada la actriz, Lauren Cohan, que después de no llegar a un acuerdo contractual con los ejecutivos de la cadena ha decidido salir para protagonizar su propia serie en ABC "Whiskey Cavalier".

La batuta del programa la tomará Norman Reedus quien da vida al segundo al mando del grupo de Rick, Daryl Dixon.

El estreno de esta temporada registro los puntos de rating más bajos desde la temporada dos, al solo ser visto por seis millones de personas, en contraste con los más de 17 millones de televidentes que llegó a tener hace dos años.