The Space Ocean presenta su álbum “Salida Distensa”

El próximo sábado 16 de noviembre a las 20:00 horas en Cuerda Cultura (Garibaldi 580), como preámbulo a la publicación de su primer álbum “Salida Distensa”, la banda tapatía The Space Ocean ofrecerá una listening party donde anticipadamente se escucharán los tracks de este proyecto discográfico y después habrá un show en vivo.

A propósito del concepto creativo y el desarrollo de este primer álbum, Omar De la Rosa (vocalista) y Josel Vega (baterista) conversaron con EL INFORMADOR sobre su propuesta sonora. “Justo ya cumplimos un año del proceso del nuevo disco que apenas va a salir este 18 de noviembre. Ha sido un proceso lindo, pero también con sus altas y sus bajas, no todo es lineal, siempre va variando, pero lo importante es disfrutarlo, así como del resultado”.

Sobre el concepto del álbum, resalta Omar que les interesa reflejar cómo en medio de una sociedad donde todo se consume a prisa, ellos buscan ir a su ritmo. “El álbum habla mucho de cómo en la sociedad todo está pasando de manera muy repentina. Lo vemos en plataformas como Tik Tok o Instagram donde el contenido se consume de manera muy rápida, cada vez se le da menos prioridad a contenidos más largos y que requieren de más atención como ir al cine o leer un libro. Esta es la sociedad de la inmediatez y de eso habla mucho nuestro álbum, conversamos de esta era digital en la que nos tocó crecer a nosotros”.

En cuanto a la producción de “Salida Distensa”, trabajaron con Mauricio Romero. “Nos gustó el sonido que él nos hizo en la canción ‘No me rescates’ que salió hace dos años. Entonces, nos agarramos de ahí, además de la química que tenemos con él, por eso que nos produjo todo el álbum. Y las canciones sí vienen desde una perspectiva muy metafórica donde queríamos expresar no inconformidades, pero sí reacciones que nos causa el mundo en el que crecimos, pues desde que nacimos hemos sido parte de esta era digital, nunca hemos tenido la necesidad de buscar mucho por nuestras satisfacciones, creo que todo lo hemos tenido bastante rápido y a la mano con un celular. Y eso, queramos o no, ha impactado en nuestro proceso creativo y nuestra manera de pensar”, confiesa Josel.

En ese sentido, Omar también destaca que tener herramientas digitales a la mano facilita el trabajo de quienes buscan hacer su propia música, “puedes tener una interfaz de audio y grabar las canciones de manera bastante profesional en tu cuarto, a algo que antes era súper difícil pues necesitabas tener una disquera o alguien con dinero que te apoyara, pero ahora ya cualquiera lo puede hacer, pero al mismo tiempo el mercado se satura de músicos emergentes, pero para mí es algo bueno, digo, sí es más competencia, pero hay mucho más talento”.

La presentación en Cuerda Cultura se tratará de toda una experiencia. “Es lo que estamos preparando, queremos que sí escuchen todo el álbum porque la verdad trabajamos en un concepto en conjunto. Nuestra idea es que sea una listening party con varios elementos además de la música que van a estar por ahí. Después haremos un show, que la verdad será el más largo que hemos tenido hasta ahora, le hemos estado echando muchas ganas, estamos muy motivados. Pero lo que queremos sí es preparar una experiencia donde se escuche todo el álbum antes de que salga”, comparte Josel.

En contexto

El proyecto musical nació en 2020, era un concepto solista de Omar, “pero a partir del 2021 tomó buena fama y números en redes sociales y ahí es donde yo decido convertirlo en una banda con los amigos que conocí por medio de la música. Empezamos a tocar juntos y al final ya se desarrolló el proyecto como una banda”. Expresa Omar que al inicio fue complicado adaptarse a los demás pues trabajaba él solo con sus ideas, “pero al final, siento que es algo bonito, porque ya no estás solo en tu mundo, pues cuando combinas ideas diferentes de otros, sale algo mucho más interesante de lo que puedes imaginarte tú como solista”.

Josel también comparte que han aprendido a delegar en este proceso actual en el que se encuentra The Space Ocean, pues están en un terreno profesional, por lo mismo es que también buscaron un productor. “Contamos con gente muy talentosa en Guadalajara con la que nos llevamos muy bien por suerte. Al final todo se trata de paciencia, todos los procesos se tienen que vivir, a mis compañeros los conozco a partir de la música y creo que los conozco mejor que nadie y ellos me conocen a mí mejor que nadie”. Los otros integrantes son Rodrigo Estrada (guitarrista) y José Pablo Leyva (bajista).

MF