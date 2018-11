The Rasmus y su romance con Guadalajara

Ya no rotan sus videos en todos los canales musicales, ya no se encuentran hasta la cima de los charts internacionales, sin embargo, la fanaticada tapatía no los olvida, se mantiene firme y les demuestra su cariño y devoción cada vez que los tiene cerca. The Rasmus parece ser atemporal, a menos para los centenares que se dieron cita el pasado 22 de noviembre en el C3 Stage de Guadalajara.

Luego de visitar Chile, Brasil, Argentina, la gira latinoamericana de los finlandeses concluyó en México y la Perla Tapatía tenía que estar presente en la celebración en vivo de su disco más reciente: 'Dark Matters'.

A las 22:30 se apagaron las luces y salieron a escena, Pauli Rantasalmi, Eero Heinonen, Aki Hakala y el más ovacionado de la noche, su vocalista Lauri Ylönen.

'First Day of My Life' y 'Guilty' abrieron el recital, ambos de su placa más famosa, el multipremiado 'Dead Letters' (2003), ante las cerca de 700 personas que acudieron, cuya mayoría era femenina, 'No Fear', completaba el primer bloque musical.

Ahora el viaje es a el disco que los hizo internacionales: Dead Letters. Suena ‘In My Life’. pic.twitter.com/wHI70MbzXa — Héctor Navarro (@ELPAJANAVARRO) 23 de noviembre de 2018

"Guadalajara, es un gusto estar aquí de nuevo", exclamo un jovial Lauri, quien no dejó de brincar un sólo momento, por cierto, ya no usa su distintiva pluma en la cabeza.

'Paradise' de su último disco, sonaba para darle pie a 'Time to Burn, 'Immortal' y

'Justify'.

El concierto se hacía maduro, y la parte acústica de la noche llegaba. Los cuatro músicos se postraban al centro del entarimado, las luces bajaban y sólo los rodeaban algunos estrobos cálidos, era momento de más 'Dead Letters', 'Not Like the Other Girls' y 'Still Standing' se dejaron oír y así apreciar en plenitud la voz de Ylönen.

Las luces volvieron a todo su esplendor y el público quería volver a saltar, lo harían, de la mano de 'Funeral Song', 'F-F-F-Falling' e 'In My Life', para concluir con su más grande éxito 'In the Shadows'.

Tras el 'encore', sólo regresaba su bajista Heinonen, para entonar una melodía en español, el verso de 'Suerte' de Shakira, con guitarra acústica en mano. Posteriormente se incorporó el resto de la banda para finalizar su show con 'Wonderman' y 'Sail Away'.

The Rasmus se despedía de sus fans tapatíos, sabiendo que en la tierra del tequila su legado continúa y fuerte.