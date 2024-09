The Killers anuncia concierto privado en la CDMX

De acuerdo a información difundida por redes sociales, se llevarán a cabo una serie de conciertos privados en México y como primer evento se presentará la banda The Killers en la Ciudad de México (CDMX).

Este concierto se llevará a cabo en el Teatro Metropólitan de la CDMX el próximo 7 de octubre , pero cabe recalcar que solo estará disponible a la venta para clientes de la institución financiera Citibanamex. Así aquí te contamos todos los detalles.

¿Cómo asistir al concierto privado de The Killers?

Como parte de las promociones de Citibanamex se llevarán una serie de conciertos privados, el primero de ellos será el de la banda conocidos por éxitos como "Mr. Brightside" y "Somebody Told Me", por lo que las entradas estarán disponible únicamente para los tarjetahabientes con tarjetas de crédito Beyond, Prestige, Premier y Rewards , las cuales les permites a los usuarios acceder a beneficios exclusivos.

Para asistir al concierto privado de la banda, los clientes deberán contar con lo siguiente:

Formar parte del programa de recompensas Thankyou y Rewards .

y . Un mínimo de tres mil ThankYou Points.

Citibanamex anunció que se irán confirmando más artistas y bandas para estos clientes exclusivos, cabe resaltar que su presentación para este 5 de octubre en el Estadio GNP es Sold Out , pero aún hay boletos disponibles en su segunda fecha para este 6 de octubre.

