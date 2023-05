No es de extrañar que Cannes tenga controversia este año, pues exhibir trabajos provocativos está en su ADN. La obra que puso de cabeza las salas y los pasillos del festival ha sido "The idol".

La serie de HBO, que se estrena el 4 de junio, llegó a la Riviera francesa rodeada de rumores en los que se apuntaba a una filmación problemática que en su día sacó a la luz la revista Rolling Stone, describiendo a la producción como "una pieza retorcida de porno y tortura".

El autor de "Euphoria" y uno de los creadores de "The idol", Steven Levinson, no escapó a la pregunta en la rueda de prensa oficial del certamen acerca de si estas tensiones fueron ciertas en el set. " Sabemos que estamos haciendo un programa que es provocativo. No es algo que se nos escape. Cuando mi esposa me leyó el artículo, la miré y le dije: 'estamos a punto de tener el espectáculo más grande del verano'", respondió.

"The Idol". ESPECIAL/ HBO Max

El canadiense Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, y que en este proyecto hace su debut como actor de televisión, ayudó a crear a su personaje Tedros, para el que dijo haberse inspirado en la figura de Drácula. "Quería hacer una fantasía oscura y retorcida sobre la industria de la música... Tomar todo lo que sé al respecto y realzarlo", agregó el artista, que en la trama interpreta al líder de un culto moderno y dueño de un club que comienza una relación tormentosa con Jocelyn (Lily-Rose Depp), la cantante de pop que está saliendo de un brote psicótico tras la muerte de su madre.

La serie también habla de la crueldad de la fama y el mundo de la música y no duda en hacer referencias directas a colapsos como los de Britney Spears, aunque Levinson negó en la conferencia haberse inspirado en ella y la llamó "una de las estrellas más grandes de la historia del pop".

La hija de Vanessa Paradis y Jonhhy Depp tiene el papel más transgresor del filme y su perturbadora escena sexual ha sido de las más comentadas.

 

La actriz apuntó que las escenas que se hicieron fueron para el beneficio de la historia. "Jocelyn es una artista nata (…) sus elecciones son intentos de expresarse emocionalmente". Tedros y su masculinidad tóxica y violenta son otro tema que ha generado incomodidad.

Los actores aclararon que las especulaciones de mal ambiente y caos son infundados, que el equipo se quiere y está orgulloso del producto final.

FS