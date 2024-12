The Game Awards es una noche muy esperada por los amantes de los videojuegos, donde se nombran los mejores títulos del año dependiendo de la categoría y donde se anuncian próximos lanzamientos, si quieres saber cuales son, aquí te dejamos una lista con toda la información.

Videojuegos que se anunciaron en The Game Awards 2024

Borderlands 4

Esta franquicia está tratando de regresar a su época dorada con el lanzamiento de este juego, solo que no mencionaron fecha de estreno, pero sí que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC por medio de Steam y Epic Games Store.

Mafia: The Old Country

Este videojuego es la precuela de los demás, donde podrás descubrir los orígenes del crimen organizado y deberás sobrevivir a esta época peligrosa, se espera su llegada en el 2025 y será lanzado para PlayStation 5, Windows y Xbox Series X/S.

Onimusha: Way of the Sword

Con este videojuego de samuráis y demonios, la franquicia de acción y fantasía regresa en el año 2026, lo podrás jugar en PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam.

Elden Ring Nightreign

Este RPG te permitirá jugarlo individual o en equipos donde entrarás al universo de Elden Ring, se lanzará en el 2025 y estará disponible para Xbox One y series, PC y PlayStation 4 y 5.

The Witcher 4

La saga centrada en Geralt de Rivia regresa, pero ahora la historia se centra en Ciri, esperamos su lanzamiento para el año 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Intergalactic: The Heretic Prophet

El juego sigue a una cazarrecompensas en un planeta distante y sin comunicación al universo exterior, se podrá jugar en PlayStation 5.

