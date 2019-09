The Drums sustituirá a The Kooks en festivales de música en México

El grupo estadounidense The Drums se sumó a los festivales de música el Tecate Live Out 2019 (Monterrey), el Tecate Comuna (Puebla) y el Tecate Coordenada 2019 (Guadalajara), para sustituir a la banda The Kooks, quienes hace una semana cancelaron las presentaciones en México debido a que su vocalista, Luke Pritchard, fue diagnosticado con una lesión en la columna.

The Drums, liderada por Jonathan Pierce, se presentará el viernes 18 de octubre en el Coordenada, el 12 de octubre en el Comunda, el 19 de octubre en el Live Out, y un “show” extra en El Plaza Condesa de la Ciudad de México el 16 de octubre.

Mexico in October pic.twitter.com/AJbglUvjQW — The Drums (@thedrumsforever) September 24, 2019

El grupo británico The Kooks tenía programado los conciertos en la que le ha suplido The Drums, a excepción de la presentación en El Plaza Condesa; se trataba del “show” en el Pepsi Center WTC de la misma ciudad.

�� #ShowOCESA ��@thedrumsforever - miércoles 16 de octubre - 9:00 p.m.



Venta general: jueves 26 de septiembre a las 12:00 p.m. a través de @Ticketmaster_Me y taquillas del inmueble.



Para más información, incluyendo precios, visita: https://t.co/L5eYbYBay2#TheDrumsMx pic.twitter.com/gOfzFU8Awi — El Plaza Condesa (@El_Plaza_) September 24, 2019

La última vez que The Drums se presentó en Guadalajara fue en el Teatro Estudio Cavaret el 18 de mayo de 2018, donde presentaron su disco “Abysmal Thoughts” y un tema dedicado a México con el nombre “Meet Me in México”, cuyas ganancias se destinarían a organizaciones que se dedican a ayudar a los afectados por los terremotos.

AC