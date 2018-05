The Drums, del lado de México

Una vuelta a una tierra donde encontraron inspiración. Así se sienten los integrantes de The Drums, quienes regresan a México, y por primera vez visitarán Guadalajara para dar un concierto en el Teatro Estudio Cavaret, este 18 de mayo.

Hace unos meses The Drums lanzó “Meet me in Mexico”, canción que deja ver su cariño por el país y sobre la que platicó Jonny Pierce (vocalista) vía telefónica: “Vivo en Estados Unidos, donde escuchamos sobre Donald Trump a diario. Dice muchas estupideces, hace cosas estúpidas. No me cae bien el tipo ni lo que dice sobre los mexicanos. En mi experiencia, cada que estoy con mis seguidores mexicanos, o los mexicanos en general, sólo recibo cariño, generosidad, dulzura. Lo que sé de los mexicanos es lo opuesto a lo que Trump dice. Estaba enojado y quise escribir una canción sobre mi amor por México y mi desacuerdo con Trump. Estoy del lado del #TeamMexico… Nuestra relación con la gente de México es maravillosa, pero cada vez que regresamos crece. Incluso cuando tocamos en Los Ángeles o en El Paso, en Texas, muchos del público son mexicanos”.

Con una discografía que comenzó en 2010 con The Drums, el grupo ha lanzado los discos Portamento, Encyclopedia y Abysmal Thoughts, este último en 2017. A lo largo de los años, la manera de componer ha cambiado: “Cuando empezamos la banda, yo escribía la mayoría de la música. Luego se sumaron Jacob, Connor, Adam, que ayudaron para el siguiente disco; luego para ‘Encyclopedia’ trabajé con Jacob, pero cuando íbamos a hacer ‘Abysmal Thoughts’, Jacob quería seguir con otros proyectos. Al principio me dio algo de miedo, pero muy pronto me di cuenta que era un gran regalo para expresarme con la música, exactamente como quería con las letras”.

La experiencia de volver a escribir solo, le dio una nueva perspectiva: “El resultado es un disco muy personal, hablo de muchas cosas que surgen del corazón. Es muy sincero al hablar de sentirse deprimido, solo, fuera de lugar en el mundo. Quería hablar de eso. Al componer solo me dio la oportunidad. Jacob quería ir a otras direcciones, que fuera más onírico; yo quería ir al otro lado, hablar de la realidad. Contar sobre la vida, no hacerla más inocente de lo que no es. Se siente bien hablar de esos sentimientos”. A veces, comentó el músico, ese punto de vista no se ve en el arte: “Vivimos en un mundo donde al hombre se le dice que es debilidad hablar de sentimientos,o de estar solo, triste o deprimido. No es aceptable para mucha gente. Yo quiero cambiarlo… Sé que mucha gente se siente así en el interior, pero no lo hablan. Cuando me subo al escenario es maravilloso para mí poder decir todo eso”.

The Drums tocó este abril en los dos fines de semana de Coachella, además de conciertos individuales: “No soy muy de festivales. Disfruto mucho la intimidad de un concierto en un lugar cerrado y pequeño. Y cuando tocamos en festivales nuestro setlist es más breve, aunque básicamente son casi las mismas canciones. Tengo un mensaje y quiero entregarlo, sólo lo hacemos más breve… Pero me entretiene todo: los conciertos pequeños, medianos y grandes. Me siento agradecido: muchas bandas sacan uno o dos discos y desaparecen. Nosotros ya trabajamos en el quinto disco, y tenemos la posibilidad de viajar alrededor del mundo. A veces me quejo porque es mucho trabajo, pero la verdad es que no podría hacer otra cosa”.

Lo que viene en camino

En cuanto a los planes a futuro y ese quinto disco de larga duración en camino, Jonny adelantó: “Ya estamos por la mitad. Esta vez empecé a escribir canciones con uno de los guitarristas del grupo. Cuando terminemos la gira hablaremos con productores para ver qué rumbo toma. Pero las canciones ya están allí, a veces cuesta trabajo escribir, pero en esta ocasión fue sencillo”.

ASISTE

No te lo puedes perder

The Drums en el Teatro Estudio Cavaret, viernes 18 de mayo, 21:00 horas, boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster: $600 pesos.