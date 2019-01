The Drums lanza sencillo “Body chemistry”

La banda estadunidense The Drums lanzó el sencillo “Body chemistry”, el cual es el adelanto de su quinta producción discográfica “Brutalism”, que saldrá al mercado el próximo 5 de abril.

“Body chemistry” es una canción que trata acerca del aprendizaje. “Como no escapar en otras personas. Creo que no puedes ser inteligente y no estar un poco triste”, afirmó el vocalista Jonny Pierce mediante un comunicado.

Después de dos años del disco “Abysmal Thoughts” en el que se abordó el divorcio de Pierce, esta nueva producción simboliza la forma en la que el cantante vuelve prioridad su salud y bienestar mezclándolo con la música.

El álbum fue realizado al norte de Nueva York, en la casa del lago de Pierce, y en un estudio en California. Chris Coady fue el encargado de realizar la mezcla de las canciones.

Entre las canciones que conformarán “Brutalism” se encuentran “Pretty cloud”, “626 Bedford Avenue”, “Loner”, “I wanna go back”, “Kiss It away”, entre otras.

The Drums es una banda de indie-pop, que inició en 2008 y está conformada por Jonathan Pierce y Jacob Graham. Cuentan con influencias de The Smiths, Joy Division y The Zombies.

AC