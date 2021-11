El concierto The Doors: Live At The Bowl’68 llega a Cinépolis +QUE CINE para celebrar los 50 años del estreno de "L.A. Woman", el icónico álbum de la famosa banda de rock estadounidense The Doors, la cual surge en 1965 y que a pesar de su corta trayectoria, ya que se desintegró en 1973, sigue haciendo eco en el mundo de la música.

La edición especial del concierto The Doors: Live At The Bowl’68 se proyectará solo hoy en las salas de +QUE CINE, la ventana de contenido alternativo de Cinépolis.

Este 4 de noviembre, los fanáticos de la banda alguna vez liderada por Jim Morrison tienen la oportunidad de revivir la famosa presentación en vivo de The Doors, la cual es considerada como una de las mejores de la agrupación, la cual se realizó en el Hollywood Bowl.

Jim Morrison, vocalista de The Doors. ESPECIAL.

Fue en 1968 cuando Jim Morrison, John Densmore, Robby Krieger y Ray Manzarek se presentaron ante miles de seguidores para tocar temas como Hello, I love you, The WASP (Texas Radio and the Big Beat), Ligth my fire y The End.

Indudablemente, se trata de unos de los momentos más importantes en la carrera de The Doors, que ahora quedará inmortalizado en formato cinematográfico.

The Doors: Live At The Bowl’68 llega a la pantalla grande como una edición especial, la cual fue remasterizada en un espectacular sonido Dolby ATMOS® y surround 5.1 por Brice Botnick, el ingeniero y mezclador original de The Doors, quien grabó en vivo el concierto en el Hollywood Bowl en 1968 y coprodujo L.A. Woman. Además, esta versión cuenta con pláticas con John Densmore, Robby Krieger y Jeff Jampol, el manager de The Doors, filmadas exclusivamente para la pantalla grande.

A lo largo de 98 minutos, la cinta dirigida por el mismo tecladista de la banda, Ray Manzarek, transformará las salas de Cinépolis +QUE CINE en un auténtico concierto de rock.

Con información de Cinépolis.

XM