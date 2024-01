"The Boys" y otras historias de superhéroes que llegarán a las pantallas en 2024

A lo largo de 2024, los fanáticos de Marvel, DC y otras franquicias de cómics podrán disfrutar de emocionantes producciones que prometen acción, intriga y personajes memorables. Aquí te presentamos algunas de las historias más esperadas que llegarán a las pantallas este año.

10. "Echo" - Disney Plus (10 de enero del 2024)

La serie spin-off de "Hawkeye", titulada "Echo", se centra en el personaje de Maya (interpretada por Alaqua Cox). Perseguida por el imperio de Fisk, Maya regresa a casa para enfrentarse a su legado y a su familia. No te pierdas esta historia llena de intriga y acción disponible en Disney Plus.

9. "Kraven the Hunter" - En cines (29 de agosto)

Sumérgete en la misión del ruso Sergei Kravinoff en "Kraven the Hunter", una película dirigida por J.C. Chandor que explora la vida de uno de los villanos más emblemáticos de Marvel. Descubre sus motivaciones mucho antes de su famosa venganza contra Spider-Man. La caza comienza en cines a partir del 29 de agosto.

8. "Madame Web" - En cines (14 de febrero)

S.J. Clarkson dirige "Madame Web", una película que expande la franquicia Spider-Man. La trama se centra en Cassandra Webb, una paramédica con posibles habilidades clarividentes. Descubre su conexión con tres jóvenes destinadas a un futuro poderoso. Disponible en cines a partir del 14 de febrero.

7. "Agatha: Darkhold Diaries" - Disney+ (Halloween del 2024)

Si te encantó Agatha Harkness en "WandaVision", no te pierdas su propio spin-off, "Agatha: Darkhold Diaries". Esta comedia oscura estará disponible en Disney+ a partir de Halloween del 2024.

6. "Suicide Squad ISEKAI" - HBO Max (Fecha por confirmar en 2024)

Dirigida por Eri Osada, esta serie anime del Escuadrón Suicida, basada en los famosos personajes de DC Cómics, lleva a Harley Quinn a un mundo fantástico. Prepárate para emocionantes aventuras en este peculiar universo. Disponible en HBO Max en algún punto del 2024.

5. "The Penguin" - HBO Max (Fecha por confirmar en 2024)

Este spin-off de "The Batman" se centra en el personaje de El Pingüino. "The Penguin" es una serie dramática de procedimiento policial que comparte continuidad con el largometraje. No te pierdas este nuevo vistazo al oscuro mundo de Gotham en HBO Max en algún punto del 2024.

4. "Invincible" - Temporada 2 Parte 2 - Amazon Prime Video (Fecha por confirmar en 2024)

Tras el emocionante desenlace de la primera parte, "Invincible" regresa con cuatro episodios más. La serie animada, liderada por la voz de Steven Yeun, promete más acción y giros inesperados. Disponible en Amazon Prime Video en algún punto del 2024.

3. "Deadpool 3" - En cines (26 de julio)

Bajo la dirección de Shawn Levy, "Deadpool 3" trae de vuelta a Ryan Reynolds como el "mercenario bocazas" del MCU. La película también marca el esperado regreso de Hugh Jackman como Wolverine. No te pierdas esta comedia de acción en cines a partir del 26 de julio.

2. "Joker: Folie a Deux" - En cines (3 de octubre)

Después del éxito de "Joker" (2019), DC presenta la secuela dirigida por Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Sumérgete en la mente del Joker en cines a partir del 3 de octubre.

1. "The Boys" - Temporada 4 - Amazon Prime Video (Mediados del 2024)

La esperada temporada 4 de "The Boys" llega a Amazon Prime Video. Con el mundo al borde del abismo, los miembros de "The Boys" enfrentarán desafíos más intensos que nunca. Descubre cómo salvarán el mundo antes de que sea demasiado tarde a mediados del 2024.

