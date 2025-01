The Beatles tendrán biopics: ¿Cuándo se estrenan y quién los interpretará?

La famosa banda británica llegará oficialmente al cine. A continuación te compartiremos todo lo que se sabe de las biopics (películas biográficas) del grupo The Beatles, detalles como elenco, fechas y quién es el director.

The Beatles fue una banda de rock británica formada en Liverpool en 1960 , considerada una de las más importantes e influyentes en la historia de la música. Sus integrantes principales eran John Lennon (voz y guitarra rítmica), Paul McCartney (voz y bajo), George Harrison (guitarra líder y voz) y Ringo Starr (batería y voz).

Su impacto trascendió la música, influyendo en la cultura y la sociedad al punto de hoy ser tan reconocidos y tener más de alguna biografía y películas inspiradas en ellos o haciéndoles referencia.

Es así como el cineasta Sam Men decide comenzar un nuevo y ambicioso proyecto de cine, donde anuncia los biopics y promete revelar aspectos nunca antes visto sobre las vidas de las celebridades de The Beatles.

Como se mencionó anteriormente, no es la primera vez de The Beatles en el cine. Sin embargo, esta es la primera vez que todos los involucrados trabajarán de la mano para su

realización.

El mismo grupo realizó un par de proyectos relacionados con su música, en producciones como Help! o A Hard Day’s Night. Documentales como Get Back o Beatles 64 también se han estrenado recientemente.

¿Cuándo es el estreno de las biopics de The Beatles?

Se espera que comiencen los biopics de The Beatles con el proceso de producción y grabación en la segunda mitad de 2025.

La realización de este proyecto se llevará durante varios años debido a la magnitud del mismo y su detallado enfoque. Se prevé que este proyecto de biopics de The Beatles se extienda para terminar el estreno hasta 2028 .

Por tal motivo, la fecha de estreno aún no está confirmada, se estima que se presenten al público de manera escalonada, comenzando en 2027, con intervalos estratégicos para mantener la expectativa y el interés de la audiencia.

¿Quiénes interpretarán a The Beatles en las biopics?

El elenco que interpretará a John, Paul, George y Ringo aún no está confirmado, por el momento, está basado en especulaciones e información no oficial que circula en diversos medios y redes sociales. A continuación, el posible elenco para las biopics de The Beatles:

John Lennon: será interpretado por Harris Dickinson, quien actualmente puedes ver en la película Baby Girl junto a Nicole Kidman.

será interpretado por Harris Dickinson, quien actualmente puedes ver en la película Baby Girl junto a Nicole Kidman. Paul McCartney: Paul Mescal fue “confirmado” por Ridley Scott. Puedes verlo en Gladiador II y la serie Normal People.

Paul Mescal fue “confirmado” por Ridley Scott. Puedes verlo en Gladiador II y la serie Normal People. George Harrison: el actor Joseph Quinn, de Stranger Things, será el encargado de traerlo a la pantalla grande.

el actor Joseph Quinn, de Stranger Things, será el encargado de traerlo a la pantalla grande. Ringo Starr: Barry Keoghan, a quien vimos en Saltburn, fue confirmado de manera extra oficial por el propio Starr.

