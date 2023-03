Thalía y el empresario Tommy Mottola, quienes son considerados una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, podrían unirse a la lista de celebridades que están enfrentando una crisis matrimonial, pues surgieron fuertes especulaciones respecto a que firmaron su divorcio.

Ahora es el programa “Chisme no like” quien dio los detalles de la aparente ruptura.

A inicios de este mes, los presentadores mostraron el testimonio de una ex empleada de la casa de Mottola, quien dio a conocer que los famosos ya no dormían juntos, asimismo reveló que el copropietario de la compañía discográfica Casablanca Records no la pasaba bien con Thalía.

A pesar de la primicia, se conocía que la pareja dormía en cuartos separados desde que se casaron, externó en aquel momento el periodista Javier Ceriani.

Durante la reciente transmisión, la también conductora Elisa Beristain compartió que hubo una reunión de periodistas conocidos “de entretenimiento en Miami, y salió el tema después de nuestra investigación, que supuesta y alegadamente que Tommy Mottola y nuestra querida Thalía, están supuestamente divorciados desde hace tiempo”.

Los comunicadores detallaron que los divorcios se pueden ocultar cuando hay mucho dinero de por medio.

“En una preliminar se puede esconder el registro que son datos públicos. En Estados Unidos, todo registro público se puede ocultar un papel en la Corte, de este tipo... de alguna forma pero tarde o temprano va a salir a la luz porque sí se puede conseguir, así que ya está en papel el divorcio de Tommy con Thalía”, compartió Cerani.

De acuerdo con la versión, ya está el proceso y el papel que confirmaría el divorcio. Asimismo, dieron a conocer algunos videos en los que se ve a las personalidades haciendo actividades separadas.

CT