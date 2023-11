A partir de hoy, a través de Las Estrellas y en punto de las 21:30 horas, se estrenará la reciente versión de un melodrama clásico de Televisa que impulsó el actor y productor Ernesto Alonso (1917-2007). Se trata de “El Maleficio”, proyecto que ahora es protagonizado por Fernando Colunga y donde el actor Rafael Inclán tiene uno de los personajes centrales, interpretando a “Darío”, el mayordomo de la casa de “Enrique de Martino”.

Rafael Inclán, en este melodrama, se transformará en un hombre servicial y agradecido con “Enrique de Martino” (Fernando Colunga) por un favor que le hizo. Así que será discreto y comprensivo, pues imagina que no debe ser fácil estar en los zapatos de un hombre tan místico como su jefe. “Darío” será leal y siempre estará al pendiente de las necesidades de la familia, además de estar dispuesto a escuchar a quien lo requiera.

Expresa el actor a EL INFORMADOR que ya son 40 años desde que “El Maleficio” viera la luz y que ahora se cuentan con mejores cuestiones técnicas para abordar una trama como esta, “pero no es fácil; esta novela es un reto y un símbolo del señor Ernesto Alonso, pero esta empresa siempre ha tratado de llevar lo mejor a su auditorio y lo vamos a lograr”.

Resalta Inclán que lo que le llamó la atención de este personaje que interpreta, “es que es muy diferente a lo que yo he hecho”. Expresa, por ejemplo, que en esta telenovela, “Darío”, el papel que interpreta, sólo interviene un 40% en la trama, “lo cual puede resumir que es corto para mi personalidad si nos vemos vanidosos, pero hice el casting y me quedé con el personaje. Estoy muy a gusto porque está el reto de que este es uno de los personajes más chicos que he hecho últimamente y tengo que hacer que se vea y que se marque, y esto será también gracias a los directores”.

Como mayordomo de “Enrique de Martino”, refrenda que “Darío” carga con un gran peso, “imaginen la chambita que tengo. Es un mayordomo muy propio, muy serio y muy práctico porque soluciona todo. Todo el personal de la casa está bajo las órdenes de él… es un mayordomo en toda la extensión de la palabra”. Además, refiere que él ve y analiza los secretos que ocurren en la casa de los “Martino”, “pero no puede decirlos”.

También le parece atractivo a Rafael que las telenovelas regresen a experimentar el suspenso, más ahora que la tecnología está muy avanzada a diferencia de hace 40 años. “La trama es muy parecida con estos cambios actuales (que se le hicieron)”, pero resalta también que lo interesante será ver cómo estos actores consolidados que participan, así como los nuevos histriones, abordan estos personajes clásicos de la televisión mexicana.

Sobre ser un referente de la comedia, pero también un as en lo dramático, Rafael refiere: “lo rico de uno como actor es poder interpretar distintos géneros. Yo siempre he logrado la dicotomía de trabajar tanto en tragedia como en comedia”.

Cuando se hizo “El Maleficio” en los años 80, se decía que la producción había experimentado sucesos sobrenaturales durante las grabaciones, pero destaca Rafael que ahora que están grabando esta historia, al menos a él, no le ha pasado nada similar.

Finalmente, habla de la sinergia con Fernando Colunga, el protagonista de esta historia. “El cambio lógico (de ‘Enrique de Martino’) es otra vitalidad y otra cara. Fernando ya tiene años en esto, es un actor que soluciona muy bien en el género de la telenovela y conmigo él ha sido muy generoso”.

CT