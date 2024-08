De lunes a viernes a través de la señal de Las Estrellas en punto de las 18:30 horas, se transmite la telenovela “Mi amor sin tiempo” donde el actor José Elías Moreno tiene uno de los roles protagónicos, interpretando a “Gonzalo”, el esposo de “Greta”, personaje desarrollado por Leticia Calderón.

En esta historia él es un hombre que lo da todo por su familia a pesar de la relación fracturada que tiene con su mujer, quien ejerce un control y dominio sobre quienes la rodean.

EL INFORMADOR conversó con el histrión sobre este melodrama, una adaptación de la novela “Tres Mujeres”, un clásico de Televisa de 1999. De hecho, en el elenco también participan Juana Arias, Karla Esquivel, Mane de la Parra, Andrés Baida, Michael Ronda, Alejandro Camacho, Federico Ayos, Eric del Castillo, Alma Delfina y Yolanda Ventura.

“Mi amor sin tiempo” es una historia intimista sobre la vida de tres mujeres que pertenecen a la misma familia. “Greta” (Calderón) es la madre y sus dos hijas son “Bárbara” (Arias) y “Fátima” (Esquivel).

Las tres estando en distintas etapas de vida —55, 32 y 25 años respectivamente— enfrentan una situación amorosa muy similar ya que tienen una relación aparentemente estable cuando el verdadero amor aparece en sus vidas y las lleva a enfrentarse a sí mismas, a hacer cosas que jamás imaginaron, yendo, incluso, en contra de las reglas de la sociedad a la que pertenecen.

José Elías explica que “esta nueva versión tiene una cosa muy interesante, pues las denuncias que presentaban las historias de estas mujeres a finales de los años 90, ya son problemáticas superadas, afortunadamente. Entonces, se retoman nuevos conflictos, perspectivas y nuevas formas de mirar los mismos problemas y esto vuelve a la telenovela muy interesante”, y de paso reconoce que “es una de las historias más padres en las que me ha tocado participar”.

Un abordaje diferente

A propósito de su personaje, José Elías interpreta lo opuesto a la figura masculina en un matrimonio, el arquetipo del hombre controlador, machista y misógino que a menudo se ve en las telenovelas, por el contrario, en esta trama representa a un hombre amoroso con sus hijos, pero con falta de carácter, lo que propicia que su esposa “Greta” sea dura y controladora.

“Él es un tipo que en un principio estaba enamorado de su mujer, pero luego comienza a haber una decadencia y un desamor, por lo que la relación comienza a desgastarse. Y por cobardía o por costumbre, él no se atreve a tomar una decisión por no querer lastimar a sus hijos, y resulta que se le va la vida queriendo arreglar un problema que desde el principio sabía que no iba a tener solución”, apunta.

Resalta que el mensaje que se le quiere enviar al público con la historia de “Gonzalo” es que la disyuntiva por la que él pasa, no es exclusivamente de las mujeres, como se puede llegar a creer: “Esto es también de los hombres, el no querer tomar una decisión por guardar una esperanza”.

También, es importante que el melodrama muestre esa vulnerabilidad en los hombres. “Este es un problema humano, no exclusivo de los hombres o las mujeres, y tan expuesto está el uno como el otro a sufrir este tipo de relaciones destructivas. Que sí dices, ‘pobre cuate’, pero justo él no puso en su momento el final que tenía que haber puesto ante esta situación”.

Finalmente, comparte José Elías la experiencia de trabajar con Lety Calderón, pues para que su personaje tenga estas emociones en pantalla, es importante la réplica que la actriz le da representando a esta esposa de carácter fuerte. “Curiosamente para que pueda haber ese odio en pantalla, es que Lety y yo nos conocemos y nos queremos mucho. Yo por trabajar con ella pago boleto, es un deleite verla, está maravillosa en la novela”. Las grabaciones de “Mi amor sin tiempo” continúan, por lo que José Elías de momento solo está enfocado en este proyecto.

¿Dónde viste su trabajo antes?

“Supervivientes de los Antes” (1976, cine).

“Los ricos también lloran” (1979, televisión).

“Coqueta” (1983, cine).

“Amor en silencio” (1988, televisión).

“Rubí” (2004, televisión).

“12 hombres en pugna” (2009, teatro).

El histrión decidió pintar su raya con el personaje

Sobre los retos que ha implicado desarrollar a “Gonzalo” o si es que se ha sentido identificado con lo que está viviendo su personaje, explica José Elías que fue todo un proceso entrar en la piel del personaje: “Bendito sea Dios en mi relación con mi esposa nunca hemos llegado a ese extremo de lastimarnos o decirnos cosas”.

Anota que “estamos muy lejos de esa etapa, pero como actor que te toquen este tipo de personajes, das las gracias, pues tienes mucho de dónde construir y trabajar, pues te diviertes, te instruyes y aprendes; pues todos hemos cometido fracasos y errores”. Promete que lo que verá la gente en pantalla será un desarrollo interesante del papel.

CT