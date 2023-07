De lunes a viernes se transmite a través del canal Las Estrellas la telenovela “Vencer la culpa”, producción de Rosy Ocampo, la cual es protagonizada por María Sorté, Gabriela de la Garza y Claudia Martín, entre otras estrellas, como Sachi Tamashiro, quien conversa con EL INFORMADOR acerca de este proyecto.

“Esta es la quinta entrega de la saga ‘Los Vencedores’ y este melodrama habla de la culpa, un sentimiento del que nadie estamos exentos. Me encanta porque es un proyecto original, son historias que tocan temáticas actuales con personajes de la vida real. Trabajar con Rosy Ocampo es un gran privilegio, es la primera vez que tengo la oportunidad de colaborar con ella y con los directores Benjamín Cann y Fernando Nesme, que la verdad hacen una labor impresionante, aunado a que tenemos unos escritores maravillosos que saben cómo llevar la trama, pues además de tocar los temas actuales, entrelazan las historias de los demás personajes”.

Sobre su papel en “Vencer la culpa”, destaca que le toca interpretar a la hija del actor Juan Carlos Barreto. “Él es un actorazo, él hace el personaje de ‘Enrique’, quien es mi papá. Yo soy ‘Susana Ortega’ y estoy en contra de que él tenga una relación amorosa con la señora ‘Amanda’, quien es María Sorté; él enviudó hace tres años”.

Además, “Susana” tiene dos hijos, “’Andy’ que se lleva muy bien con el abuelo y ‘Susy’, que tiene problemas de bullying en la escuela. Entonces, en lugar de que yo me tome el tiempo de escucharla, también la ‘bulleo’ un poco. Entonces, la pobre niña está desamparada por la vida”. Expresa que estas situaciones en la vida cotidiana pasan “porque ahora estamos tan ocupados que no nos damos el tiempo de escuchar a nuestros seres queridos, lo cual me parece súper triste y esto me parece muy bien que se muestre en la telenovela”.

Sachi espera que durante el desarrollo de este melodrama, su personaje entienda la situación por la que pasa su hija y también los sentimientos que tiene su padre y entonces cambie su perspectiva de vida. “Lo que más me gusta de estas telenovelas es que muestran problemáticas actuales y reales donde a veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en ellas y una vez que las vemos reflejadas en la pantalla, yo creo que mucha gente va a identificarse con los personajes en situaciones o acciones, porque una vez que tenemos claras las cosas, es mucho más fácil combatirlas, resolverlas o buscar la manera de poder sobrellevarlas y aprender a vivir con ellas”.

Reitera que la culpa es un sentimiento muy fuerte “que muchas veces no tenemos la capacidad de sobrellevar y eso nos lleva a cometer muchos errores”. En esta trama también participan estrellas de la talla de Helena Rojo, Matías Novoa, Gabriel Soto y Carlos Ferro, entre otros. El melodrama comenzó grabaciones en abril, se estrenó el 26 de junio y el rodaje continuará aproximadamente hasta septiembre.

A la par de este proyecto, Sachi está en otros dos. Junto con Agustín Arana y Enrique Flores, es parte de la producción del concepto musical “Caballeros cantan”, integrado justamente por Agustín Arana, además de Manuel Landeta, Lisardo, Pablo Monsar y Chao. “Es un concepto musical de cinco actores en escena, todos son cantantes, es un ensamble de voces que te lleva por diferentes épocas musicales y distintos géneros, incluso reguetón. Y estamos tratando de llevar a estos caballeros a todos los lugares”.

CT