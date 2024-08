En semanas recientes, la audiencia ha tenido la oportunidad de disfrutar de “El Ángel de Aurora”, melodrama que se transmite a las 16:30 horas por el canal Las Estrellas.

Con un elenco estelar que incluye a Natalia Esperón, Jorge Salinas, Rafael Novoa, Paulina Matos, José Pablo Minor y Moisés Peñaloza; esta producción ha captado la atención del público.

Moisés Peñaloza, quien encarna a uno de los protagónicos, expresa su gratitud por el cariño recibido por parte del público.

El actor revela que el estelar no llegó de manera fácil; de hecho, estuvo a punto de abandonar la actuación antes de conseguir el papel.

En charla con EL INFORMADOR, Peñaloza comparte: “Justo después del COVID-19 me estaba replanteando a qué dedicarme. Sí había trabajo, pero era una situación complicada a nivel mundial en todos los ámbitos. Pensé en si mejor me retiraba y me dedicaba a otra cosa completamente diferente, pero por fortuna no bajé la guardia”.

“Me seguí preparando, tomando cursos, inmerso en este mundo, pero en diferentes ramificaciones como el modelaje, pasarela y fotografía. Justo se me dio la oportunidad para este protagónico, me vieron cualidades como actor para un personaje de esta gran novela”, agrega.

La carrera de Peñaloza no ha estado exenta de desafíos, pero él valora cada una de las etapas por las que ha pasado. “Cada una de las veces que recibí un ‘no’ o un ‘nosotros te llamamos’ son procesos que nos van formando, es como en la propia vida. Sin importar lo que uno haga, es importante seguirse preparando y llenar con más cosas la maleta del viaje. A la hora que estés en la oportunidad de tu vida, mostrar la mejor versión de ti posible”.

Trabajar al lado de actores tan reconocidos ha sido una experiencia enriquecedora para Peñaloza.

“He aprendido mucho; personas que tienen tanta experiencia dentro de la industria. El simple hecho de estar con ellos compartiendo la escena ya es una oportunidad de aprendizaje. Desde su imposición de energías, el juego, la liberación, la disciplina, la pulcritud, son muchas cosas que a veces no es necesario que te den un consejo directo, porque solo el hecho de verlos en acción ya te permite absorber lo bueno”, comparte Moisés Peñaloza, quien da vida a “Ángel Santos Bonilla en el melodrama”.

“El Ángel de Aurora” aborda una realidad poco discutida: las personas desaparecidas y la fortaleza de los familiares que buscan justicia. Este tema, tan relevante en el México actual, ha sido llevado a la pantalla con gran respeto, enfatiza Peñaloza.

“Uno de los mensajes de la novela es que cuando una persona sea víctima, se acerque a los grupos oficiales, a las autoridades para tener el apoyo y saber cómo actuar. Cuando una persona desafortunadamente vive este tipo de sucesos, a veces por miedo, desconocimiento, o como vemos a la telenovela por el mismo padre, lo importante ahí es dar aviso a las autoridades”, agrega.

Una trama que enamora a los espectadores

“El Ángel de Aurora” es un melodrama familiar que narra la lucha de una madre, Aurora Campero (Natalia Esperón), por encontrar a su hijo Gabriel, quien fue secuestrado al nacer. A lo largo de la trama.

El melodrama también cuenta con las actuaciones de Rocío Verdejo, Ligia Uriarte, Juan Pablo Gil, Gabriela Carrillo, Nubia Martí, Lalo Palacios, Karla Gómez, Pedro Sicard, Priscila Solorio, Christian Ramos y Paco Rueda, entre otros. Está bajo la producción Roy Rojas, se basa en una historia original de Ricardo Rentería, con un libreto de Helena Aguilera y Jaime Sierra.

CT