Con un elenco estelar y una historia que promete enganchar a la audiencia desde el primer capítulo, TelevisaUnivision lanzó su nueva telenovela “El ángel de Aurora”. Protagonizada por Natalia Esperón, Jorge Salinas y Rafael Novoa, el melodrama se transmite de lunes a viernes, a las 16:30 horas, por Las Estrellas.

“El ángel de Aurora” marca el debut de Roy Rojas como productor ejecutivo, quien, después de más de 30 años en Televisa, recibe esta oportunidad para liderar su propio proyecto. Rojas, quien ha trabajado con figuras icónicas de la televisión mexicana, en entrevista con EL INFORMADOR expresa su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estoy muy contento, nervioso, pero a la vez ocupado por nuestra audiencia para entregarles un buen contenido con la calidad y las exigencias del horario en el sentido de la búsqueda de rostros nuevos y hacer un producto diferencial mexicano, que sea algo novedoso”, compartió el productor.

Rojas no olvida sus raíces y agradece las enseñanzas recibidas de grandes personajes como Juan Osorio: “Mis respetos para Juan, es un pilar importante aquí en México y a nivel internacional. Trabajé muchos años junto a él y aprendiendo día con día. También he aprendido mucho de Sergio Jiménez respecto a la dirección de escena, de Julián Pastor respecto a la fotografía, de grandes iluminadores de nuestra empresa como Baños. He sido muy afortunado, siempre he tenido la inquietud de aprender y abarcar todas las áreas en cuanto a lo que deseaba y deseo hacer y sigo aprendiendo porque aquí se aprende diario”, añade.

Basada en un argumento del escritor Ricardo Rentería, “El ángel de Aurora” se inspira en las producciones de los años 80 y 90, respetando los elementos clásicos del melodrama como el amor, los valores familiares, el drama y el romance. La trama presenta dos triángulos amorosos y múltiples historias secundarias, conformando un universo de alrededor de 30 personajes. “Contamos con grandes pilares del género como Jorge Salinas, Marisol del Olmo, el regreso de Natalia (Esperón), el señor Leonardo Daniel. La estructura de esta novela es especial porque desde el primer capítulo da planteamiento de todos estos personajes, su humanidad y deja una incógnita para los siguientes capítulos”, explica Rojas.

El productor subraya la importancia de las audiencias al momento de desarrollar la historia, consciente de que “El ángel de Aurora” no sólo se transmitirá en México, sino que también llegará a otros países como Estados Unidos a través de Univisión y formará parte del catálogo internacional de Televisa. “Vamos con una semana de desfase, lleva mucho la parte mexicana, me da mucho gusto que el contenido a nivel internacional marque lo que es la pasión del género... buscamos el entretenimiento, entrar a la ficción, divertir al público que ese es el objetivo de una telenovela. La novela no está para educar, está para entretener, eso sí, reforzando valores como la unión y la familia”, enfatiza Rojas.

Además de los protagonistas, el reparto incluye a destacados actores como: Roberto Blandón, René Casados, Gabriela Rivero, Nubia Martí, Pedro Sicard, Gabriela Carrillo, Ligia Uriarte, Karla Gómez y Juan Pablo Gil, todos ellos dirigidos por Luis Vélez y Aurelio Ávila.

La telenovela, que constará de 128 episodios, finalizará sus grabaciones en diciembre y cerrará al aire en enero de 2025.

CT