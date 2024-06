El próximo 15 de julio, en punto de las 18:30 horas, a través de Las Estrellas, se estrena la telenovela “Mi amor sin tiempo”, adaptación del clásico de Televisa “Tres Mujeres” de 1999.

El productor Carlos Moreno comparte en entrevista con EL INFORMADOR que las encargadas de los guiones son Martha Carrillo y Cristina García, las autoras de este melodrama que en su momento fue un hit bajo las actuaciones de Karyme Lozano, Norma Herrera y Erika Buenfil.

Ahora las protagonistas son Leticia Calderón, Karla Esquivel y Juana Arias; el elenco se complementa con Karyme Lozano y Luz María Jerez, las únicas actrices que participaron en la historia original de 1999.

El resto de estrellas que forman parte de este drama son: Mane de la Parra, Andrés Baida, Michael Ronda, Alejandro Camacho, José Elías Moreno, Federico Ayos, Eric del Castillo, Alma Delfina y Yolanda Ventura, entre otros.

“Siempre da mucha emoción el estreno, aunque como productor, también sé que es una época difícil, pues no tienes la certeza de que le vaya a gustar al público, siempre hay ese temor, pero estoy muy orgulloso del equipo humano que se juntó en este proyecto. El elenco está increíble, lleno de primeros actores, también hay intérpretes juveniles que están muy bien arropados por estos grandes actores. Los libretos están de maravilla, realizados por Martha Carrillo y Cristina García, tenemos 80 horas muy potentes, por supuesto, este es un producto para toda la familia donde no vamos a ver gran violencia, es la historia de una familia, pero no hay nada de narcos ni balazos, pero sí muchos conflictos. Ya sólo estamos esperando a ver qué dice el respetable”, comparte el productor.

La trama gira en torno a la familia “Uriarte”, “con una mamá dominante y un papá un poco blandengue con la esposa, más sus tres hijos, ‘Bárbara’, ‘Fátima’ y ‘Pablo’.

Sobre la incorporación de Karyme y Luz María, quienes estuvieron en la anterior versión, comparte Carlos que le parece un detalle “muy bonito”. Karyme fue “Fátima” en la historia de 1999 y ahora hará el personaje de “Renata”, justo el que hizo Luz María en esa etapa y en esta ocasión, Jerez interpretará a “Ana”.

Sobre cuál fue el motivador principal para desarrollar este remake, resalta Carlos: “Siempre hay ciclos, y creo que era momento de volver a ofrecer esta gran historia que fue muy afortunada en su versión original. Además, hay una generación entera que no vio esta historia, que no la conoce, por lo que creemos que ya era momento, además, repito, es una novela que no es violenta, por lo que es bastante oportuna para el momento”.

Gran actriz

La primera actriz, Leticia Calderón, participa en esta telenovela con el personaje que hiciera Norma Herrera en 1999: “Leti está que te la comes, está increíble, está haciendo un personaje maravilloso, le está dando su toque. Estoy muy esperanzado a que a las señoras les guste el personaje tanto como a mí. Leti hace a una señora de su edad, muy conflictiva y que no tiene filtros, generando una serie de problemas durante toda la historia que, por lo mismo, nos trae a todos muy divertidos. Sin lugar a dudas es uno de los mejores personajes de Leti, además ella ha trabajado mucho conmigo”.

Recuerda también Carlos Moreno que el melodrama va dedicado a la memoria del productor Nicandro Díaz, quien falleció hace unos meses, pues él sería quien entraría en el horario de las 18:30 con la producción que preparaba, pero debido a su deceso, la telenovela de Carlos Moreno tuvo que adelantar su salida.

“Tuvimos que apretar el acelerador para poder estar listos, dado el acontecimiento tan doloroso que sucedió con la muerte de mi querido hermano Nicandro. Afortunadamente vamos muy bien en grabaciones, hay un gran ambiente, mis directores son fantásticos, así como mis iluminadores y mis fotógrafos, tengo un equipo maravilloso, por eso es que pudimos afrontar esta situación y salir un poco antes de tiempo”, finaliza.

Cabe señalar que Carlos Moreno ha sido el creador de éxitos como “Mi Secreto”, “A que no me dejas”, “En nombre del amor” y “Fuego ardiente”, entre otros melodramas.

LA TRAMA

Una historia familiar

“Mi amor sin tiempo” es una historia intimista sobre la vida de tres mujeres que pertenecen a la misma familia. “Greta” -Leticia Calderón-es la madre y sus dos hijas son “Bárbara” -Juanita Arias- y “Fátima” -Karla Esquivel-.

Las tres estando en distintas etapas de vida (55, 32 y 25 años respectivamente) enfrentan una situación amorosa muy similar ya que tienen una relación aparentemente estable cuando el verdadero amor, ese que desgarra el alma, aparece en sus vidas y las lleva a enfrentarse a sí mismas, a hacer cosas que jamás imaginaron, yendo, incluso, en contra de las reglas de la sociedad a la que pertenecen.