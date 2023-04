De lunes a viernes a las 21:30 horas se puede ver por la señal de Las Estrellas, la telenovela “El Amor Invencible”, una de las recientes producciones de TelevisaUnivision, protagonizada por Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar. El melodrama narra la historia de “Leona Bravo” (Angelique Boyer), una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos.

En esta historia la actriz Gabriela Platas habla de los retos de interpretar a “Camila”, la esposa de “Calixto” (Víctor González), quien es la primogénita del matrimonio de “Ramsés Torrenegro” (Guillermo García Cantú) y “Josefa Aizpuru” (Leticia Caldero). Y es que “Camila” quedó con una discapacidad que la mantiene atada a una silla de ruedas.

Ella es la madre adoptiva de “Ana Julia” (Isabella Tena). Lo que “Camila” desconoce es que esa niña a la que quiere tanto será una de las razones por las cuales llegará a su casa “Leona Bravo” (Angelique Boyer). “Camila” no estará dispuesta a renunciar a su hija, que ha cuidado y amado por quince años.

“Es la primera vez que me toca un personaje que tiene una discapacidad”. Resalta que ha aprendido de “Camila” a tener conciencia de la forma en la que viven las personas que no tiene al 100% su movilidad, “y el cómo las ciudades y la forma en la que vivimos no están adaptadas a sus condiciones, además de ser más consciente y empática, porque de repente nos acostumbramos a vivir en nuestra burbuja y a sentir que el mundo está bien porque funciona para una mayoría, pero es que hay otras personas que viven en otras condiciones”.

Además, “Camila” vive bajo el yugo de su padre y de su esposo. “Esta familia ‘Torrenegro es como ‘Los Locos Adams’. Me tocó un marido que mi papá me asignó porque le convenía a él, no porque fuera alguien que ‘Camila’ quisiera. Entonces, en esta parte de la historia la vemos a ella harta de vivir bajo el yugo de su papá y su marido, ella tiene una necesidad de liberarse”. Gabriela está contenta al igual que el resto de la producción de que el melodrama ocupe el primer lugar de audiencia en el gusto del público.

MF