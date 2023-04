La tercera temporada del reality “De Viaje Con Los Derbez” se estrena este viernes 7 de abril a través de Prime Video en México. Son seis capítulos donde el público verá sus andanzas por Jamaica, un paradisiaco lugar propuesto por Aislinn, la primogénita de la familia. En la primera temporada la travesía fue en Marruecos y en la segunda, el tema fue acampar por los parques naturales de Estados Unidos.

A propósito de este nuevo viaje, EL INFORMADOR conversó con Vadhir, José Eduardo y Eugenio Derbez. “Aislinn ya tenía programado un viaje, se moría de ganas de conocer la cultura rastafari y demás (en Jamaica) y coincidió con que el único momento de todas las agendas de toda la familia, donde teníamos unos días libres, se atravesaba el viaje de ella. Entonces, dije, ‘Y si nos vamos a Jamaica y así no le echamos a perder su viaje…’”, comparte Eugenio, resaltando que aunque Aislinn accedió, en un inicio no estaba muy contenta, no porque la familia la acompañara, sino por el tema de las cámaras, pero finalmente el público verá el resultado en pantalla, porque a dónde van los Derbez, hay fiesta.

“Se la pasó muy bien, Aislinn lo repite, que para ella es su temporada favorita y para mí también, es la temporada más divertida y llena de todo, de drama, de acción, hubo un accidente horrible”, confiesa Eugenio.

En la segunda temporada hubo un momento de padre e hijo muy conmovedor entre Eugenio y José Eduardo, así que se le preguntó al también hijo de Victoria Ruffo, qué otros momentos sobresaldrán en el reality. “En cada temporada yo creo que me acerco mucho más a mi papá, y los dos somos muy intensos en ese tema. Entonces, en cada temporada siempre hablamos de temas de los dos, y creo que ‘De Viaje Con Los Derbez’ para nosotros ha sido como una terapia y nos ha funcionado muchísimo”.

Particularmente para él, esta nueva aventura le dejó estar más cerca de su familia, “Jamaica tiene unos paisajes hermosos. Igual también me acerqué mucho con mi hermano, Vadhir y yo, al igual que con mi papá, tenemos una relación cada vez más cercana. Yo disfruto muchísimo, fluyo siempre, yo voy con el agua”. De hecho bucearon José Eduardo y Vadhir.

CORTESIA/ Prime Video

Sobre el accidente del que habla Eugenio, lo vivió Vadhir, quien resalta que fue un momento muy tenso, pero afortunadamente se encuentra muy bien. Para él esta nueva aventura fue su regreso al reality, porque en la segunda temporada estuvo presente a distancia. “En esta temporada yo llegué con toda la actitud, por lo mismo de que me perdí mucho de la segunda, tenía ganas de hacer todos los deportes y todas las actividades, también pasármela bien, y la verdad es que disfruté mucho con mi familia, hasta salimos mis hermanos y yo de fiesta, lo cual estuvo muy bueno. Pero también terminé accidentándome, lo cual estuvo muy fuerte, sí pudo haber sido mortal o muy fatal, pero por cosas del destino, la verdad es que la libré bastante bien. Entonces, todo esto está grabado y la gente lo podrá ver en esta nueva temporada”.

Eugenio expresa que estas aventuras que viven en familia, tienen varios propósitos, como el mostrarle al público los maravillosos paisajes que hay en el mundo y que incluso los fans les han comentado que se han ido de tour para conocerlos, además de que quieren dejar de manifiesto que aunque son una familia muy unida, también pasan por momentos vulnerables como cualquier otra.

“Una de las cosas que hemos intentado es que esta serie no fuera donde solo pasáramos lo bonito. Ya que estábamos haciéndola, era (decir) ‘por qué no somos honestos y que la gente se quite esta idea de la cabeza que tiene de que los famosos se la pasen muy bien’”, reitera Eugenio que querían mostrar cómo es la vida detrás del glamour, “que nosotros también nos peleamos como cualquier otra familia, también tenemos roses y problemas, también lloramos, la pasamos mal, tenemos frustraciones… Y platicar todo eso es muy sano”.

Finaliza al decir, que lo quieren dejar como mensaje es que vean cómo es la verdadera familia Derbez y que esto motive al público a ver que siempre hay una solución, “en especial en mi caso, somos una familia disfuncional con hijos que vienen de distintas mamás, pero que aun así, se puede uno llevar bien cuando hay ganas de salir adelante”.

FS