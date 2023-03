El pasado lunes 13 de marzo, en punto de las 20:30 horas, por el canal Las Estrellas, fue el estreno de la telenovela “Pienso en ti”, protagonizada por Dulce María y David Zepeda; el productor es Carlos Bardasano. La trama es una historia musical original donde también participa Lorena Graniewicz, quien interpreta a “Alicia Garibay”, la mejor amiga de “Emilia” (Dulce María). Al respecto, EL INFORMADOR conversó con la actriz sobre el contexto de su personaje en este melodrama.

“Estoy feliz, no sólo por el rollo de aceptar una telenovela musical, además, porque es original la historia. El reto en esta ocasión es que vengo de hacer a la mejor amiga de otra protagonista en otro proyecto. Entonces cuando leí (al personaje), me pregunté cómo lo voy a hacer diferente. Y el reto fue que aunque ‘Alicia’ tiene ciertas características a otros personajes que he hecho, ella logra ser distinta porque el tono es más de comedia, con una intensidad y una frescura distintas”.

Sobre trabajar con Dulce María, quien tiene su regreso a las telenovelas de Televisa, resalta Lore que ha sido una gran experiencia. “Ella es ‘Emilia’ en la historia y es la mejor amiga de mi personaje, así es que interactúan casi todo el tiempo. Yo soy fan de Dulce María, yo la escuchaba con RBD, así que cuanto yo me entero que voy a ser su mejor amiga, fue una emoción, no sólo de trabajar con ella, sino de que también los sueños se hacen realidad, y la verdad es que es una gran sorpresa trabajar con ella y conocerla, es una chava bien chida”.

En la trama “Alicia” es la tecladista de la banda de “Emilia” y además es contadora. “Yo hago las segundas voces en la música que canta ‘Emilia’. Le tengo mucho respeto a los músicos y por eso no me atrevo a decir que soy cantante, pero sí tengo la preparación de la escuela para cantar y también tengo habilidad con los instrumentos, el teclado no era tan desconocido para mí, pero sí tomamos unos cursos en cuanto nos enteramos que estábamos en los personajes… la producción nos mandó a los talleres, así como a clases de canto, que esas sí yo las tomo continuamente”.

Con respecto a las otras características que tiene “Alicia”, como su habilidad para los números, resalta: “Eso está increíble porque yo Lorena soy la que no quiere hacer las cuentas en las comidas de las reuniones, no soy hábil, pero ‘Alicia’ es la niña números, y hay términos que usa el personaje y yo me preguntaba… ‘esto qué es’, y como que me empecé a identificar y empecé a aprender incluso lo que ella hace en la ficción”.

Además, también habrá un rollo sentimental con su personaje. “A quién no le ha pasado que se pregunta… ‘cómo estoy neceándole a este amor’, y que todos se dan cuenta menos tú. Al inicio ‘Alicia’ no sabe qué es el verdadero amor y tal vez por eso toma decisiones precipitadas y viscerales que le pueden hacer daño o hacerle daño a los demás”.

Finalmente, resalta que a la producción todavía le queda un mes y medio de grabaciones, aproximadamente, y cuanto termine el melodrama le gustaría tomarse un descanso e irse de viaje para conocer nuevos lugares y culturas.

CT