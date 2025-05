Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 13 al 19 de mayo

ARIES

La energía astral favorece momentos de autocuidado, especialmente si estás celebrando el Día de las Madres, este es un buen momento para que se permitan disfrutar: una reunión familiar o, mejor aún, una celebración animada con sus seres queridos será ideal para recargar energías.

Las madres Aries se caracterizan por su fortaleza, firmeza en la crianza y un gran amor por su familia, aunque a veces pueden ser un tanto sobreprotectoras.

TAURO

La madre Tauro tiende a aferrarse a sus rutinas y no le resulta sencillo adaptarse a los cambios. En esta fecha especial, lo que más desea es seguir con las tradiciones que acostumbra cada Día de las Madres y, por supuesto, sentirse rodeada de cariño: abrazos, mimos y gestos de afecto por parte de sus seres queridos.

Con el Sol aún en tu signo, cuentas con una energía favorable que te acompaña en forma de logros, buena fortuna y bendiciones. Nada de dejarte llevar por la tristeza o la ansiedad.

GÉMINIS

El universo te recompensa con la dicha de ser correspondido por una persona excepcional que irradia luz, serenidad y felicidad en tu vida. Celebra el Día de las Madres con entusiasmo y gratitud. Anhela que quienes la rodean también se esfuercen por hacerla sentir valorada como merece. Rodéate de personas con buena energía y pensamientos positivos.

CÁNCER

El ambiente familiar y sentimental estará en equilibrio, aunque tu pareja o enamorado requerirá más muestras de afecto y cercanía. Eres una madre excepcional: cariñosa, protectora, amable y siempre dispuesta a complacer.

Disfrutas profundamente celebrar en familia, sin importar el esfuerzo que ello implique. Para ti, no hay mejor obsequio que compartir ese día con tus hijos, nietos y, por supuesto, con tu madre.

LEO

Tu energía se intensifica y dejas una marca imborrable en quienes te rodean, irradiando sensualidad y un carisma magnético. Como madre, tu carácter firme se refleja en la disciplina que inculcas a tus hijos, exigiéndoles lo mejor de sí. Para ti, la forma en que ellos se presentan ante el mundo es un reflejo directo de tu guía y cuidado.

VIRGO

Eres una madre con una gran sensibilidad, y a veces los comentarios o críticas pueden afectarte más de lo que quisieras. Entregas mucho de ti y, naturalmente, esperas lo mismo a cambio, lo que puede llevarte a sentirte decepcionada cuando eso no sucede. Sin embargo, eso no significa que no seas valorada: quienes te rodean te quieren profundamente. Hoy, procura no dejarte llevar por la tristeza.

LIBRA

Percibes todo con gran facilidad. Libra representa la ternura en su forma más pura, con un espíritu lleno de aspiraciones para quienes ama, especialmente sus hijos. A lo largo del año, irradias amor y dulzura hacia ellos.

Esta semana es especial para ti; incluso si no eres madre, tu naturaleza maternal y protectora se manifiesta con fuerza en el cuidado hacia los demás.

ESCORPIO

Aprovecha este día para hacerlo memorable, especialmente si estás celebrando la semana por el Día de las Madres. Disfruta de cada invitación o reunión a la que asistas, ya que estarán cargadas de cariño, alegría y buenas vibras.

La madre escorpiana se distingue por su instinto investigador: siempre busca conocer cada detalle y rara vez se le escapa algo, es una figura intensamente protectora, y en ocasiones puede mostrarse dominante debido a su fuerte necesidad de cuidar a los suyos.

SAGITARIO

Tu signo se caracteriza por una energía poderosa, una personalidad firme y un marcado instinto protector, especialmente en el entorno familiar. Sueles asumir el control de lo que ocurre a tu alrededor, lo que en ocasiones puede generar tensiones con hijos, padres o hermanos.

Aprender a soltar y permitir que otros tomen la iniciativa te traerá mayor armonía; encontrarás más felicidad si evitas imponer reglas estrictas. Como madre con temperamento intenso, puedes ser exigente, pero también accesible con quienes te conocen bien.

CAPRICORNIO

Tengas hijos o no, sobran los motivos para celebrar este mes por el Día de las Madres: la energía de los más jóvenes y de quienes te rodean te contagiará optimismo y te hará sentir que vienen tiempos mejores tanto para ti como para tu familia.

La madre Capricornio no es de grandes exigencias; le basta con disfrutar el momento. Aunque sería feliz pasando el día en casa y descansando, también agradece los detalles, el cariño y ser consentida.

ACUARIO

Muchos celebran el Día de las Madres y tú estás decidido a participar en todos los eventos, acudes a cada celebración a la que te inviten, ya seas padre o madre, lo haces con gran devoción hacia tus hijos. Si eres madre, sabes que te defines como alguien única, llena de energía, emprendedora y sociable. Te encanta disfrutar de todo y eres fácil de hacer feliz.

PISCIS

Eres una madre muy emocional, con una sensibilidad profunda que a veces hace que sea complicado satisfacer tus expectativas y lo que esperas de los demás. Es importante que dejes fluir las cosas. Cada persona expresa sus sentimientos de manera única. Sabes apreciar tanto el presente como los hermosos recuerdos del pasado.

