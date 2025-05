Prepárate para sumergirte en una semana cargada de novedades, pues del 12 al 18 de mayo Max renueva su catálogo con estrenos que prometen entretenerte con sus emocionantes historias.

Desde series que llegan con un nuevo esperado episodio hasta películas exclusivas donde encontrarás historias llenas de emoción directas de la pantalla grande, acompáñanos a descubrir qué producciones llegan a la plataforma esta semana para que no te pierdas ni un solo lanzamiento.

En las películas esta semana destaca la exitosa cinta de Dreamworks que conquistó la pantalla grande y fue nominada al Oscar, “Robot Salvaje” llega a Max el próximo 16 de mayo y narra la historia de un robot, identificado como la unidad ROZZUM 7134, cuyo viaje se ve interrumpido cuando su transporte queda atrapado en una isla, ante esta situación, el robot debe reajustar sus funciones para adaptarse al entorno natural que lo rodea.

También llega el 17 de mayo la peli de comedia romántica “Mi novia Polly” donde Reuben Feffer, un analista de riesgos obsesionado con el orden, reencuentra a Polly Prince, una chica libre y espontánea, en un evento artístico. Él regresa soltero luego de que su esposa lo abandonara por su instructor de buceo, y así retoma contacto con la única persona de su pasado con quien nunca encajó.

Series que llegan a Max

Duster - 15 de mayo

The Last of Us nuevo episodio - 18 de mayo

Películas que llegan a Max

Mentiroso, mentiroso - 14 de mayo

Robot Salvaje - 16 de mayo

Mi novia Polly - 17 de mayo

